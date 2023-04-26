МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Европа потерпела неудачу по быстрому строительству морских ветряных станций, чтобы снизить зависимость от российского природного газа, пишет Bloomberg. В Венгрии высказались против санкций на российскую атомную энергетику

Бельгия, Германия, Дания и Нидерланды около года назад выступили с декларацией об увеличении темпов строительства ветроэнергетических установок, чтобы к 2023 получить 65 гигаватт. Чуть меньше показатели хотела получить Британия — 50 гигаватт

"Одна из проблем заключается в том, что мы недостаточно быстро продвигаемся вперед. Мы не достигнем наших целей к 2030 году", — сказал глава европейского отдела по вопросам энергетики Orsted A/S, крупнейшего разработчик морских ветряных электростанций в Европе Расмус Эррбо.

При этом к концу 2020-х годов страны Европы смогут получить мощность в 88 гигаватт — три четверти от запланированного. При этом, как подчеркнул Bloomberg, расходы на строительство замедлились, и, чтобы достигнуть основных целей, каждый проект должен продвигаться по графику или даже с его опережением.