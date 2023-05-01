МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Выработка ветровых электростанций (ВЭС) в Евросоюзе растет пятый день подряд, показатель, который 26 апреля составил всего 1,4% в общем объёме, 30 апреля вырос до 13,2%, следует из данных ассоциации Wind Europe. "Росатом" запустит производство лопастей для ветроэлектростанций

Ветрогенерация в регионе за прошедшую неделю опустилась в среднем до 11,63% (на 4 процентных пункта ниже аналогичного показателя неделей ранее). Среднемесячная выработка в апреле составила 14,5%.

По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe), к утру 30 апреля уровень запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) вырос на 0,33 процентного пункта – до 59,31%. Это примерно на 20 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты в 2018–2022 годах. Сейчас в хранилищах 65 миллиардов кубометров газа.

В то же время биржевые цены на газ, как следует из данных лондонской биржи ICE, находятся в ценовом коридоре 430 – 445 долларов за тысячу кубометров. Стоимость ближайших фьючерсов по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF продолжает устойчивое снижение с конца прошлого года.

Поставки российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) ожидаются на уровне прошлых дней. Как сообщил "Газпром", компания подает газ через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" в объёме 37 миллионов кубометров на 1 мая, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена.