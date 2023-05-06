МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Финляндия после начала СВО прекратила импорт древесины из России, вследствие чего финские энергетические компании лишились большого объема топлива — альтернативой стали отходы, в частности, из Италии, пишет Yle. Потребление каменного угля в Финляндии сократилось впервые за два года

В последние годы Финляндия вывозила за границу сотни тонн мусора, потому что заводы по сжиганию бытовых отходов не успевали его перерабатывать, теперь приходится мусор ввозить из-за рубежа.

"На данный момент для работы объектов на полную мощность нашего собственного мусора недостаточно. На практике около четверти используемого нами топлива приходится заменять иностранным", — говорит коммерческий директор Vantaan Energia Калле Патомери.

Как отмечается, по своему содержанию итальянские отходы мало чем отличаются от финских: это бытовые отходы, из которых удаляются, например, биоотходы и пригодный для вторичной переработки металл.

За последние годы из Финляндии было отправлено в Эстонию и Швецию в общей сложности несколько сотен тысяч тонн бытовых отходов, поскольку финские заводы не успевали все перерабатывать. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Экспорт отходов сократился на 60 тысяч тонн, а импорт увеличился почти на 40 тысяч тонн. Рост импорта произошло исключительно за счет отходов для получения топлива.

Так, от одной только Италии были получены разрешения на ввоз 80 тысяч тонн отходов.