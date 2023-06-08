МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. США и Великобритания смогли согласовать новое экономическое партнерство, которое будет нацелено на противостояние России на мировом рынке атомной энергетики. Конгресс США рассмотрит проект закона о передаче активов России Украине

Соответствующее заявление выпустил Белый дом в четверг.

"Соединенное Королевство и Соединенные Штаты запустят новое атомное партнерство в гражданской сфере с целью поддержать критически важную отрасль чистой энергетики и противодействовать присутствию России на глобальном рынке гражданской атомной энергетики", — отмечается в описании документа.