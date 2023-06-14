МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Развитие возобновляемой энергетики в России, несмотря на уже созданные проекты в этой области, в значительной степени ограничено финансированием, заявил РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии транспортировки электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем" на базе МЭИ Дмитрий Серов. МЭА ждет самый большой прирост мощностей на базе ВИЭ в мире за всю историю

"Несмотря на несколько заметных проектов, таких как ветроэлектростанция на Кольском полуострове, развитие возобновляемой энергетики в России в значительной степени ограничено финансированием. Некоторые эксперты указывают на расхождения между российской энергетической стратегией и государственными инвестициями в этот сектор", — рассказал он.

Доля установленной мощности ВИЭ в энергосистеме России на май 2023 года составляет 2,4%, приводит данные Ассоциация развития возобновляемой энергетики. В стране по 2035 год действует госпрограмма поддержки зеленой энергетики, объем программы составляет 360 миллиардов рублей, проекты для нее отбираются на конкурсе. Продлевать механизм господдержки ВИЭ после 2035 года не планируется, по крайней мере, по солнечным и ветряным электростанциям, сообщало ранее Минэнерго.

Помимо финансирования, развитие ВИЭ-отрасли в России сталкивается еще с рядом проблем, замечает Серов. Это сложность интеграции технологий ВИЭ в существующую инфраструктуру, зависимость от условий внешней среды и, как следствие, несоответствие между производством и потреблением.

"Генерация энергии из ВИЭ может колебаться в зависимости от условий воздействия, что может привести к несоответствию между производством и потреблением", — поясняет эксперт.