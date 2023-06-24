МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Энергия на основе солнца, ветра и воды будет ключевым трендом развития возобновляемых источников энергии в России в ближайшие годы, заявил РИА Новости замдиректора Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии транспортировки электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем" на базе МЭИ Дмитрий Серов. Назван фактор сдерживания развития ВИЭ в России

"Существует множество технологий возобновляемой энергетики… Ветроэнергетика, солнечная энергетика и гидроэнергетика в ближайшие три года будут ключевыми в развитии возобновляемых источников энергии России", — сказал он.

По его словам, нефть и газ остаются основными источниками энергии в мире, но в последние десятилетия резко возрос интерес к возобновляемым источникам энергии. "Ограниченные запасы нефти и газа, повышенные требования к экологической чистоте и снижение стоимости технологий в области возобновляемой энергетики привели к тому, что производство возобновляемой энергии стало прибыльным и оптимальным выбором для многих стран", — объясняет точку зрения эксперт.

Многие крупные государства мира, в том числе США, Германия, Великобритания, Франция, Япония, Канада, Австралия, ЮАР, заявили о намерении достигнуть углеродной нейтральности к 2050 году. Ряд стран БРИКС – Россия, Китай, Бразилия – рассматривают в качестве целевого 2060-й год, Индия – 2070-й год, приводит данные Серов.

В России ветроэнергетика находится на стадии активного развития. Согласно исследованиям, на территории страны есть более 100 мест, где возможна установка ветрогенераторов с мощностью более 1 МВт. По словам Серова, в ближайшее время появятся новые ветропарки и увеличится мощность уже действующих.

Солнечной энергетикой в России начали активно заниматься только в последние несколько лет. На сегодняшний день построены несколько крупных солнечных электростанций, в ближайшие три года их мощность может вырасти до 2 ГВт, отмечает эксперт. "Принимаются меры для ускорения развития данного рынка: например, была увеличена поддержка солнечной энергетики за счет замены зеленых тарифов на регулируемые цены на электроэнергию. Ожидается, что спрос на солнечные панели возрастет, а стоимость их производства снизится", – добавил он.

Третьим направлением, по его словам, является гидроэнергетика – один из старейших источников возобновляемой энергии. "В ближайшие три года планируется восстановление и обновление некоторых гидроэлектростанций, возведение новых. Однако, гидроэнергетика является достаточно капиталозатратной отраслью, поэтому на ее развитие могут оказать влияние экономические факторы", — сообщил Серов.