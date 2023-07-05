МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Доля электричества в Германии, произведенного от возобновляемых источников энергии, достигнет 80 процентов к 2030 году, это поспособствует снижению цен на электричество в стране, заявил канцлер Олаф Шольц. В Госдуме призвали Шольца "прикусить язык" насчет Крыма

Выступая в бундестаге, Шольц сказал, что Германия столкнулась с высокой инфляцией в том числе из-за повышения цен на электроэнергию. По его словам, страна хочет снизить свою зависимость от импорта дорогих источников энергии, таких как газ, нефть и уголь.

"В 2030 году Германия будет производить 80% электричества от возобновляемых источников энергии", — сказал он в ходе выступления в бундестаге.

По словам Шольца, Германия стремится снизить свою зависимость от импорта энергоресурсов. Он также подчеркнул, что рост стоимости электроэнергии, в чиисле прочего, привел к ускорению инфляции.

В 2022 году Германия, как и Европа в целом, столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, вызванным во многом санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей. В Германии ситуация осложняется также параллельным выведением из эксплуатации местных атомных электростанций.