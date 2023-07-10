САНТА-КРУС (Боливия), 10 июл — ПРАЙМ. Боливия и Россия изучают возможность расширения соглашения по литию за счет включения в него производства побочных минералов и металлов, сообщил в интервью РИА Новости президент Yacimientos de litio bolivianos (YLB) Карлос Рамос. В "Росатоме" спрогнозировали объем добычи компанией лития в Боливии

"Мы хотим охватить большую часть производственной цепочки. Мы знаем, что солончаки – это не только литий, там есть магний, натрий, калий, разные элементы, которые также можно использовать в промышленности. На первом этапе фокус сделан на литии, потому что у него самая большая добавленная стоимость в данный момент. Однако есть предложения, и логично улучшить процесс производства, добывая другие продукты, которые имеют коммерческую ценность. Есть намерения (со стороны Боливии и РФ) получать другие побочные продукты", — сказал глава компании.

"Мы должны прийти к соглашению, чтобы увидеть, могут ли быть сделаны инвестиции, и оценить рынок для этих побочных продуктов, (провести) полный анализ капитальных и операционных затрат", — добавил Рамос.

Ранее международный уранодобывающий холдинг "Росатома" Uranium One Group и государственная литиевая компания Боливии Yacimientos de Litio de Bolivia (YLB) подписали рамочное соглашение о сооружении промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития в департаменте Потоси в Боливии. Инвестиции в проект составят порядка 600 миллионов долларов. Предполагается строительство промышленного комплекса мощностью 25 тысяч тонн карбоната лития в год с возможностью увеличения мощности по результатам геологоразведочных работ. "Росатом" намерен к 2027 году выйти на плановые показатели производства лития, заняв до 4% мирового рынка, заявил гендиректор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.