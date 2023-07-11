МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Ветрогенерация в Европе снизилась до минимума за три недели, цена на газ на споте опустилась, следует из данных ассоциации Wind Europe и биржи EEX. "Газпром" подает газ в Европу через Украину согласно заявкам на 11 июля

Выработка ветровых электростанций в Европе 10 июля составила 6,8%, что стало минимумом с 20 июня: тогда показатель опустился до 5,5%. Среднее значение за прошлую неделю опустилось на 1,6 п. п., до 13,2% в общем объеме генерации электроэнергии.

Стоимость газовых контрактов по TTF с поставкой "на день вперед" – 11 июля – на рынке спот опустилась с пятницы на 7,8%, закрывшись на уровне 338,3 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи EEX.

По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, к утру 10 июля уровень запасов в ПХГ вырос на 0,34 п.п. – до 79,8%. Сейчас в хранилищах почти 87,5 миллиарда кубометров газа. Это на 15 п.п. выше, чем на ту же дату в 2018–2022 годах. Целевой уровень к началу отопительного сезона – 90%.

Российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку". "Газпром" подает газ через украинскую территорию через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" в объеме 42,4 миллиона кубометров на 11 июля. Экспорт по "Турецкому потоку", по данным на 9 июля, составил около 39,7 миллиона кубометров, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).