СТРЕЛЬНА, 26 июл — ПРАЙМ. У России и Египта мощные проекты в области энергетики, проект по строительству атомной станции развивается по плану, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с коллегой из Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Египет снизил нагрузку на электроэнергию из-за сильной жары

"У нас большие такие, мощные проекты в области энергетики, в частности имею в виду проект по строительству атомной электростанции. Все развивается по плану", — сказал Путин.

В прошлом году товарооборот между странами вырос на 28,8%. "За пять месяцев текущего года прибавил еще 7% к базе прошлого года", — уточнил Путин. По его словам, 1/3 товарооборота с Африкой приходится на Египет.

Первая в Египте АЭС "Эль-Дабаа", строящаяся с участием госкорпорации "Росатом", расположится в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В ее состав войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт.

Сейчас сооружаются три блока станции, в нынешнем году начнется возведение четвертого.

Согласно оценкам, АЭС "Эль-Дабаа" обеспечит электроэнергией около 20 миллионов египтян, рассказали РИА Новости в "Росатоме" в преддверии предстоящего 27-28 июля в Санкт-Петербурге саммита "Россия–Африка". Непродление зерновой сделки не затронет Египет

Ожидается, что эксплуатация АЭС "Эль-Дабаа" позволит увеличить до 21% долю выработки низкоуглеродной электроэнергии в республике и значительно – до 15 миллионов тонн ежегодно – сэкономить выбросы углекислого газа.

По оценкам "Росатома", только за период сооружения АЭС добавленная стоимость к ВВП Египта от реализации проекта составит порядка 4 миллиардов долларов, что составляет около 1% от ВВП Египта.