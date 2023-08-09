МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Минпромторг РФ не видит на данный момент предпосылок для роста цен на продовольственные товары, при этом к осени возможен и тренд на снижение стоимости у ряда категорий, заявил статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Россиян предупредили о наличии у каждого своего цифрового следа

"На ближайшее время мы не видим никаких показателей того, что цены на продовольственные товары у нас могут пойти в гору, наоборот, мы считаем, что с учетом опять-таки сезонных факторов, окончания сезонов отпусков, дачного периода,… цены, мы предполагаем, к осени будут на некоторые группы товаров иметь тренд к понижению", — рассказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Евтухов также отметил, что министерство каждый месяц проводит совещания с представителями торговых сетей и других специализированных ведомств, в том числе с участием Минсельхоза и Росстата. "Обсуждаем текущую ситуацию, делаем прогнозы на краткосрочную, среднесрочную перспективу для того, чтобы держать руку на пульсе и если вдруг будут какие-то индикаторы, которые смогут нас потревожить, то принять необходимые решения", — пояснил он.

По словам замминистра, на совещании, которое прошло в этот вторник, было отмечено существенное снижение цен на некоторые группы товаров, прежде всего социально значимых. При этом удорожание по "борщевому набору" объясняется сезонностью.

Во вторник Минпромторг сообщил о том, что в ходе совещания также прозвучало предложение о присоедини региональных сетей к системе добровольного ограничения наценки в магазинах на ведущие социально значимые позиции — сезонные овощи, сахар, хлеб, молочную продукцию.

Систему добровольного ограничения наценки (не более 5%) ввели и применяют крупные федеральные торговые сети, такие как Х5 и "Магнит". По мнению министерства, их опыт показал, что система добровольного ограничения наценки на социально значимые товары выгодна всем участникам рынка, в том числе магазинам — она позволяет привлекать больше покупателей.