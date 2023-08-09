МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Приемка заказчиком первой партии ядерного топлива для строящейся с участием России АЭС "Руппур" в Бангладеш успешно прошла на предприятии-изготовителе "Новосибирском заводе химконцентратов" (НЗХК), сообщила пресс-служба инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом". Цена дизтоплива на российской бирже поставила рекорд шестой раз за месяц

"На "Новосибирском заводе химконцентратов" состоялась приемочная инспекция ядерного топлива для стартовой загрузки первого энергоблока АЭС "Руппур" в Народной Республике Бангладеш", — говорится в сообщении. НЗХК входит в топливный дивизион "Росатома" компанию ТВЭЛ.

"Топливная компания ТВЭЛ изготовила для АЭС "Руппур" современное и эффективное ядерное топливо, имеющее успешный опыт эксплуатации на референтных энергоблоках ВВЭР-1200. Мы учли все пожелания заказчика как на этапе подготовки к производству, так и на всех этапах изготовлении и поставки топлива на станцию", — отметил директор по качеству ТВЭЛ Александр Бухвалов, слова которого приведены в сообщении.

"Реализация проекта по сооружению АЭС "Руппур" идет точно по плану. Инжиниринговый дивизион "Росатома" выполняет свои обязательства в полном объеме, и к моменту завоза ядерного топлива площадка сооружения первого энергоблока будет готова его принять и обеспечить хранение с соблюдением всех требований безопасности до этапа загрузки в реактор", – сообщил вице-президент управляющей компании инжинирингового дивизиона "Росатома" АО "Атомстройэкспорт" — директор проекта по сооружению АЭС "Руппур" Алексей Дерий.

В июле Бангладеш выдала лицензию на планируемый на осень нынешнего года завоз первой партии ядерного топлива на АЭС "Руппур".

Первая в Бангладеш АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи мегаватт сооружается по российскому проекту в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакки. Для станции выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности. Оператор АЭС "Руппур" — Bangladesh Atomic Energy Commission (BAEC).