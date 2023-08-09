Первое ядерное топливо для строящейся АЭС "Руппур" в Бангладеш успешно прошла приемку
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Приемка заказчиком первой партии ядерного топлива для строящейся с участием России АЭС "Руппур" в Бангладеш успешно прошла на предприятии-изготовителе "Новосибирском заводе химконцентратов" (НЗХК), сообщила пресс-служба инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом".
"На "Новосибирском заводе химконцентратов" состоялась приемочная инспекция ядерного топлива для стартовой загрузки первого энергоблока АЭС "Руппур" в Народной Республике Бангладеш", — говорится в сообщении. НЗХК входит в топливный дивизион "Росатома" компанию ТВЭЛ.
"Топливная компания ТВЭЛ изготовила для АЭС "Руппур" современное и эффективное ядерное топливо, имеющее успешный опыт эксплуатации на референтных энергоблоках ВВЭР-1200. Мы учли все пожелания заказчика как на этапе подготовки к производству, так и на всех этапах изготовлении и поставки топлива на станцию", — отметил директор по качеству ТВЭЛ Александр Бухвалов, слова которого приведены в сообщении.
"Реализация проекта по сооружению АЭС "Руппур" идет точно по плану. Инжиниринговый дивизион "Росатома" выполняет свои обязательства в полном объеме, и к моменту завоза ядерного топлива площадка сооружения первого энергоблока будет готова его принять и обеспечить хранение с соблюдением всех требований безопасности до этапа загрузки в реактор", – сообщил вице-президент управляющей компании инжинирингового дивизиона "Росатома" АО "Атомстройэкспорт" — директор проекта по сооружению АЭС "Руппур" Алексей Дерий.
В июле Бангладеш выдала лицензию на планируемый на осень нынешнего года завоз первой партии ядерного топлива на АЭС "Руппур".
Первая в Бангладеш АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи мегаватт сооружается по российскому проекту в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакки. Для станции выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности. Оператор АЭС "Руппур" — Bangladesh Atomic Energy Commission (BAEC).
https://1prime.ru/alternative/20230809/841358460.html