МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Власти Китая впервые опубликовали принципы по стандартизации работы в сфере водородной энергетики, которые помогут стране быстрее осуществить переход к углеродной нейтральности, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на документ. Правительство и АФК "Система" подписали соглашение по водородной энергетике

Ряд государственных ведомств и министерств КНР выпустили рекомендации по установлению системы стандартов в работе с водородной энергетикой к 2025 году. Всего предполагается 30 пунктов, которые, в первую очередь, касаются этапов цепочки производства: самого производства, хранения, транспортировки и использования водорода. Также речь идет о требованиях безопасности, системе оценки и нормах применения.

Согласно документу, перед Китаем стоят две задачи на ближайшие три года. С одной стороны, установление и применение технических стандартов производства водорода, с другой стороны, взаимодействие с другими странами и участие в создании международных стандартов в этой области.

"Эти руководящие принципы прокладывают путь для быстрого развития цепочки производства водорода в следующие несколько лет", — приводит газета слова аналитика финансовой компании Everbright Securities Инь Чжуншу. ЕС повысил антидемпинговые пошлины на китайские оптоволоконные кабели

По словам эксперта, разработка стандартов позволит Китаю ускорить решение проблем в сфере водородной энергетики, которые касаются статуса водорода как опасного химиката и его ограниченного применения.

Уточняется, что система стандартов станет дополнением к опубликованному в марте 2022 года плану развития водородной энергетики на период с 2021 по 2035 год. Ожидается, что с помощью возобновляемых источников энергии ежегодное производство водорода достигнет 100-200 тысяч тонн к 2025 году. А к 2035 году растущий объем потребления этого газа поможет Китаю перейти к зеленой энергетике.