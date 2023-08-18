БУДАПЕШТ, 18 авг — ПРАЙМ. Энергокомпании Венгрии и Катара обсуждают возможные график, объем и маршруты поставок катарского сжиженного природного газа (СПГ) в Венгрию с 2027 года, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Венгрия не допустит санкций для атомной энергетики России, заявил Сийярто

"Катар сейчас стал экспортером номер один СПГ в мире. Сейчас все его мощности законтрактованы, однако в рамках многоступенчатого плана к 2027 году Катар увеличит количество экспортируемого газа на 160 миллиардов кубометров, так что для Венгрии с 2027 года открывается возможность учитывать СПГ из Катара в энергоснабжении страны", — сказал Сийярто на пресс-конференции.

Ранее в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что проведет встречу с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, который посетит Будапешт в выходные по случаю чемпионата мира по легкой атлетике.

По его словам, на коммерческом уровне "между энергетическими компаниями Qatargas и MVM уже идут переговоры о графике, объеме и маршруте" поставок СПГ из Катара в Венгрию с 2027 года. Посол в Дохе отметил рост числа российских туристов в Катаре

В венгерском МИД неоднократно заявляли, что Будапешт работает над диверсификацией поставок газа, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Помимо увеличения импорта азербайджанского газа, Венгрия заинтересована в увеличении поставок СПГ в страну через терминал в хорватском Крке и разработке газового месторождения в Румынии. Кроме того, по словам Сийярто, Будапешт в рамках диверсификации поставок рассматривает возможность импорта нефти из Эквадора на случай, если сухопутный транзит российской нефти через Украину станет невозможным.

Ранее Сийярто отмечал, что в ходе его визита в Доху было заключено соглашение, в соответствии с которым энергокомпании Венгрии и Катара могут начать переговоры о поставках СПГ в Венгрию приблизительно через три года. По его словам, идут также переговоры с Оманом на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа. Сийярто подчеркнул, что соглашения со странами Персидского залива о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию.