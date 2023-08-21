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"Росатом" с венгерскими партнерами начали основной этап сооружения "Пакш-2"
Альтернативная энергетика
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. "Росатом" с венгерскими партнерами начали основной этап работ по строительству АЭС "Пакш-2", сообщила российская атомная госкорпорация. "21 августа 2023 года генеральный... ПРАЙМ, 21.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. "Росатом" с венгерскими партнерами начали основной этап работ по строительству АЭС "Пакш-2", сообщила российская атомная госкорпорация.
"21 августа 2023 года генеральный подрядчик проекта АЭС "Пакш-2" АО "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") приступил к работам основного этапа сооружения двух новых энергоблоков ВВЭР-1200 поколения 3+. Подрядчиком — венгерской компанией "Duna Aszfalt Kft." — начата подготовка к выемке грунта из котлована под будущим шестым блоком. А компания Bauer Magyarország Kft. приступила к мобилизации работ по укреплению грунта и продолжила работы по сооружению противофильтрационной защиты площадки строительства", — говорится в сообщении.