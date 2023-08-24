ТОКИО, 24 авг — ПРАЙМ. Оператор атомной электростанции "Фукусима-1" компания ТЕРСО начала сброс воды со станции в океан, предварительно разбавив ее морской водой, трансляция идет в прямом эфире ведущих японских телекомпаний. В Японии рассказали, когда извлекут отработанное топливо с АЭС "Фукусима"

Решение об этом было принято правительством страны во вторник. Через полчаса после этого компания ТЕРСО начала заливать в резервуар воду, которую до этого удалось очистить от радионуклидов, за исключением трития, чтобы разбавить ее морской водой перед сбросом в океан. Это позволит снизить содержание трития на одну единицу объема воды до уровня в 40 раз ниже установленных норм. Сброс осуществляется по трубам на расстоянии 1 километра от станции.

Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природе, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время, он опасен при попадании внутрь организма. Воду, очищенную от радионуклидов за исключением трития, хранили в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавлялось около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около 1 тысячи гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.

Вопрос о способах утилизации воды рассматривался с 2013 года. В числе прочих обсуждали варианты смешать ее с цементом и забетонировать под землей, отделить водород методом электролиза и другие. В конце концов правительство решило начать сброс воды в море, предварительно разбавив ее и доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций. Согласно данным министерства промышленности Японии, радиоактивность трития в скопившихся на АЭС "Фукусима-1" 1,25 миллиона тонн воды составляет 860 триллионов беккерелей. До аварии станция ежегодно сбрасывала в море воду с содержанием трития 2,2 триллиона беккерелей.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время своего пребывания в Токио в июле сообщил, что план сброса воды соответствует согласованным международным стандартам, а влияние на окружающую среду будет незначительным. Однако местные жители, фермеры и рыбаки Фукусимы опасаются, что сброс слаборадиоактивной воды в океан негативно скажется на имидже продуктов, произведенных в префектуре.