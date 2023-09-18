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2023
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В Польше предложили запретить импорт СПГ из России
Альтернативная энергетика
Новости
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Польша предложила ограничить импорт СПГ из России в рамках 12-го пакета санкций ЕС, сообщает агентство РАР со ссылкой на собственные источники. "Предложение предполагает введение... ПРАЙМ, 18.09.2023
энергетика, альтернативная энергетика, новости, в мире, санкции, россия, польша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАРШАВА, 18 сен — ПРАЙМ. Польша предложила ограничить импорт СПГ из России в рамках 12-го пакета санкций ЕС, сообщает агентство РАР со ссылкой на собственные источники.
"Предложение предполагает введение дополнительных ограничений на импорт, включая запрет на импорт алмазов из России, дополнительные ограничения в сфере услуг, в том числе запрет на предоставление телеинформационных услуг субъектам из Российской Федерации", — говорится в сообщении.
"Польша также предлагает дополнительные ограничения в энергетике, в том числе запрет на импорт сжиженного природного газа из России", — отмечает агентство.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В России не раз заявляли, что страна решит все проблемы, которые ей создает Запад.