ВАРШАВА, 18 сен — ПРАЙМ. Польша предложила ограничить импорт СПГ из России в рамках 12-го пакета санкций ЕС, сообщает агентство РАР со ссылкой на собственные источники. Энергокомпании Венгрии и Болгарии будут согласовывать закупки СПГ

"Предложение предполагает введение дополнительных ограничений на импорт, включая запрет на импорт алмазов из России, дополнительные ограничения в сфере услуг, в том числе запрет на предоставление телеинформационных услуг субъектам из Российской Федерации", — говорится в сообщении.

"Польша также предлагает дополнительные ограничения в энергетике, в том числе запрет на импорт сжиженного природного газа из России", — отмечает агентство.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В России не раз заявляли, что страна решит все проблемы, которые ей создает Запад.