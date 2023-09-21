ООН, 21 сен — ПРАЙМ. Бангладеш рассчитывает, что атомная электростанция (АЭС) "Руппур", строительство которой ведется с участием России, уже в конце 2024 года начнет производить электричество для страны, заявил в интервью РИА Новости советник премьер-министра, ответственный за энергетику и минеральные ресурсы, Тауфик Чоудхури. Госдума одобрила отсрочку Белоруссии по погашению кредита на АЭС

"Крупнейшей сферой кооперации является ядерный реактор, который строится в Бангладеш с помощью России. Я надеюсь, что к концу следующего года реактор начнет поставлять электричество, которое является очень важным аспектом национального развития", — сообщил он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее в сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с премьер-министром Бангладеш Шейх Хасиной в столице Бангладеш Дакке. В Дакке Лавров и глава МИД Бангладеш Абдулкалам Абдул Момен обсудили вопросы развития двусторонней торговли, реализацию проекта атомной электростанции "Руппур", который Москва называет флагманским в двусторонних отношениях, а также гуманитарные вопросы.

Проект АЭС "Руппур" в Бангладеш с участием России идет в соответствии с графиком, доставка и загрузка первой партии ядерного топлива ожидается в октябре, заявил Лавров по итогам переговоров.

Бангладеш надеется на онлайн-участие президента России Владимира Путина в церемонии открытия АЭС "Руппур", которая строится с участием РФ, заявил в советник премьер-министра, ответственный за энергетику и минеральные ресурсы, Тауфик Чоудхури. Лавров оценил реализацию проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш

"Есть вероятность, что президента Путин и премьер-министр Шейх Хасина официально откроют атомную электростанцию в следующем месяце… мы с нетерпением ждем этого", — сообщил он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По словам Чоудхури, встреча лидеров двух стран в виртуальном формате может состояться в ближайшем будущем, однако окончательно пока не согласована.

Крупнейшим совместным проектом РФ и Бангладеш на сегодняшний день является строительство первой в азиатской стране АЭС "Руппур", которое ведется при участии госкорпорации "Росатом". Как заявил ранее глава компании Алексей Лихачев, реализация данного проекта входит в завершающую стадию.