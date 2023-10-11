2023-10-11T15:22:00+03:00
2023-10-11T15:31:58+03:00
2023-10-11T15:22:00+03:00
2023
https://1prime.ru/alternative/20231011/841952289.html
У российской атомной отрасли в мире нет конкурентов, заявил Путин
Альтернативная энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Атомная отрасль России практически не имеет конкурентов за рубежом, специалисты "Росатома" одновременно строят 22 энергоблока в других странах, заявил президент России Владимир... ПРАЙМ, 11.10.2023
энергетика, альтернативная энергетика, новости, россия, атомная отрасль, путин
https://cdnn.1prime.ru/images/84190/22/841902286.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84190/22/841902286.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84190/22/841902285.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84190/22/841902285.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84190/22/841902273.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84190/22/841902273.jpg
https://1prime.ru/energy/20230912/841719117.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Атомная отрасль России практически не имеет конкурентов за рубежом, специалисты "Росатома" одновременно строят 22 энергоблока в других странах, заявил президент России Владимир Путин.
"Российская инженерная школа по строительству и обслуживанию атомных энергетических объектов не просто сильна, но практически не имеет конкурентов на мировом уровне. Специалисты "Росатома" одновременно, хочу это подчеркнуть, одновременно строят за рубежом 22 энергоблока. Это примерно 80% мирового рынка", — сказал Путин на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".
Ранее "Росатом" передал документы о доставке первой партии ядерного топлива на АЭС "Руппур".
Первая в Бангладеш АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи мегаватт сооружается в 160 километрах от столицы Бангладеш Дакки. Для станции выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.