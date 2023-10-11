МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Атомная отрасль России практически не имеет конкурентов за рубежом, специалисты "Росатома" одновременно строят 22 энергоблока в других странах, заявил президент России Владимир Путин. В "Росатоме" допустили экспорт "атомной электроэнергии" с Дальнего Востока

"Российская инженерная школа по строительству и обслуживанию атомных энергетических объектов не просто сильна, но практически не имеет конкурентов на мировом уровне. Специалисты "Росатома" одновременно, хочу это подчеркнуть, одновременно строят за рубежом 22 энергоблока. Это примерно 80% мирового рынка", — сказал Путин на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

Ранее "Росатом" передал документы о доставке первой партии ядерного топлива на АЭС "Руппур".

Первая в Бангладеш АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи мегаватт сооружается в 160 километрах от столицы Бангладеш Дакки. Для станции выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.