МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Правительство Буркина-Фасо сообщило в пятницу, что подписало соглашение с Россией о строительстве атомной электростанции, которая "покроет энергетические потребности населения", сообщает агентство Франс Пресс. Франция приостанавливает финансовую поддержку Буркина-Фасо

"Правительство Буркина-Фасо подписало меморандум о взаимопонимании по строительству атомной электростанции", — приводит агентство сообщение правительства.

По данным агентства, менее четверти населения страны имеет доступ к электричеству.