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2023
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Буркина-Фасо подписала меморандум с Россией о строительстве АЭС
Альтернативная энергетика
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Правительство Буркина-Фасо сообщило в пятницу, что подписало соглашение с Россией о строительстве атомной электростанции, которая "покроет энергетические потребности населения",... ПРАЙМ, 13.10.2023
энергетика, альтернативная энергетика, новости, россия, буркина-фасо
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Правительство Буркина-Фасо сообщило в пятницу, что подписало соглашение с Россией о строительстве атомной электростанции, которая "покроет энергетические потребности населения", сообщает агентство Франс Пресс.
"Правительство Буркина-Фасо подписало меморандум о взаимопонимании по строительству атомной электростанции", — приводит агентство сообщение правительства.
По данным агентства, менее четверти населения страны имеет доступ к электричеству.