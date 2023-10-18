2023-10-18T14:32:00+03:00
2023-10-18T14:37:21+03:00
2023-10-18T14:32:00+03:00
2023
https://1prime.ru/alternative/20231018/842016045.html
В Росатоме рассказали о возможности обеспечения Африки электроэнергией
Альтернативная энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российские плавучие атомные электростанции (ПАТЭС) могут быть решением для обеспечения стабильной и безопасной электроэнергией в Африке, особенно учитывая богатую и разнообразную... ПРАЙМ, 18.10.2023
энергетика, альтернативная энергетика, экономика, новости, россия, африка, росатом
https://cdnn.1prime.ru/images/83786/54/837865448.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83786/54/837865448.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83786/54/837865447.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83786/54/837865447.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83786/54/837865435.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83786/54/837865435.jpg
https://1prime.ru/energy/20231006/841911319.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Российские плавучие атомные электростанции (ПАТЭС) могут быть решением для обеспечения стабильной и безопасной электроэнергией в Африке, особенно учитывая богатую и разнообразную береговую линию региона, заявил директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров.
"Мы с 2019 года эксплуатируем ПАТЭС (плавучую атомную теплоэлектростанцию) в России и уверены, что это технологическое решение может стать ответом на потребности Африки в стабильной и безопасной электроэнергии с учетом географической специфики региона: Африка имеет обширную и разнообразную береговую линию, которая простирается вдоль Атлантического и Индийского океанов", — рассказал Комаров.
Компания Росатом презентовала свои разработки на форуме African Energy Week в ЮАР. Она также рассказала о преимуществах атомной энергетики, включая АЭС, малые модульные реакторы и ПАТЭС.
Предложение включает создание атомного энергетического флота для обеспечения электроэнергией африканских стран, что поможет минимизировать затраты на создание атомной инфраструктуры в отдельных странах, отметили в госкорпорации.