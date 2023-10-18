МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Российские плавучие атомные электростанции (ПАТЭС) могут быть решением для обеспечения стабильной и безопасной электроэнергией в Африке, особенно учитывая богатую и разнообразную береговую линию региона, заявил директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров. Росатом стал подрядчиком первой АЭС в Египте

"Мы с 2019 года эксплуатируем ПАТЭС (плавучую атомную теплоэлектростанцию) в России и уверены, что это технологическое решение может стать ответом на потребности Африки в стабильной и безопасной электроэнергии с учетом географической специфики региона: Африка имеет обширную и разнообразную береговую линию, которая простирается вдоль Атлантического и Индийского океанов", — рассказал Комаров.

Компания Росатом презентовала свои разработки на форуме African Energy Week в ЮАР. Она также рассказала о преимуществах атомной энергетики, включая АЭС, малые модульные реакторы и ПАТЭС.

Предложение включает создание атомного энергетического флота для обеспечения электроэнергией африканских стран, что поможет минимизировать затраты на создание атомной инфраструктуры в отдельных странах, отметили в госкорпорации.