МИНСК, 3 ноя — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил руководство госконцерна "Росатом" за реализацию проекта Белорусской атомной электростанции (БелАЭС), также он поставил вопрос о перспективах дальнейшего развития сотрудничества с концерном. Лукашенко подписал законы о внесении изменений в Договор о ЕАЭС

"Мне не хочется вас из Беларуси отпускать", — цитирует слова белорусского лидера информагентство Белта.

"А нам не хочется уходить", — ответил в свою очередь генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.

Кроме того, глава "Росатома" отметил эффективное взаимодействие и комфортную работу с белорусскими специалистами. В связи с этим он пригласил белорусскую сторону подключиться к зарубежным стройкам "Росатома".

Кроме того, Лихачев передал Лукашенко символический паспорт Белорусской АЭС, свидетельствующий о готовности объекта.

"Срок службы от 60 лет. Рассчитываем, что до 100 будет работать", — передает агентство слова Лихачева.

Сообщается, что в пятницу Лукашенко прибыл с визитом на Островец, где ему доложили о готовности станции к эксплуатации. Вице-премьер Белоруссии, председатель приемочной комиссии БелАЭС Петр Пархомчик доложил, все члены комиссии подписали акт приемки второго блока в промышленную эксплуатацию.