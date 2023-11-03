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"Не хотим отпускать". Лукашенко оценил комфортную работу с "Росатомом"
Альтернативная энергетика
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил руководство госконцерна "Росатом" за реализацию проекта Белорусской атомной электростанции (БелАЭС), также он поставил вопрос... ПРАЙМ, 03.11.2023
энергетика, альтернативная энергетика, экономика, мировая экономика, новости, белоруссия, росатом, александр лукашенко, белаэс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МИНСК, 3 ноя — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил руководство госконцерна "Росатом" за реализацию проекта Белорусской атомной электростанции (БелАЭС), также он поставил вопрос о перспективах дальнейшего развития сотрудничества с концерном.
"Мне не хочется вас из Беларуси отпускать", — цитирует слова белорусского лидера информагентство Белта.
"А нам не хочется уходить", — ответил в свою очередь генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
Кроме того, глава "Росатома" отметил эффективное взаимодействие и комфортную работу с белорусскими специалистами. В связи с этим он пригласил белорусскую сторону подключиться к зарубежным стройкам "Росатома".
Кроме того, Лихачев передал Лукашенко символический паспорт Белорусской АЭС, свидетельствующий о готовности объекта.
"Срок службы от 60 лет. Рассчитываем, что до 100 будет работать", — передает агентство слова Лихачева.
Сообщается, что в пятницу Лукашенко прибыл с визитом на Островец, где ему доложили о готовности станции к эксплуатации. Вице-премьер Белоруссии, председатель приемочной комиссии БелАЭС Петр Пархомчик доложил, все члены комиссии подписали акт приемки второго блока в промышленную эксплуатацию.