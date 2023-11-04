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2023
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Россия намерена нарастить долю в мировом экспорте водорода, заявил Новак
Альтернативная энергетика
Новости
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Россия планирует увеличить свою долю в мировом экспорте водорода до 20%, сообщил вице-премьер России Александр Новак. "Сегодня по экспорту эта отрасль практически не развита, в... ПРАЙМ, 04.11.2023
энергетика, альтернативная энергетика, новости, россия, александр новак, экспорт водорода
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Россия планирует увеличить свою долю в мировом экспорте водорода до 20%, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
"Сегодня по экспорту эта отрасль практически не развита, в основном водород потребляется внутри страны нефтеперерабатывающими и нефтегазохимическими предприятиями, но в будущем он будет использоваться всё больше и больше в транспортных средствах", — сказал Новак в своем выступлении на просветительском марафоне общества "Знание".
Также он рассказал и о других перспективных отраслях энергетики. По словам Новака, Россия на сегодня занимает 8% мирового производства СПГ, потребление сжиженного топлива в мире только растет, потому что каждая страна имеет возможность построить регазификационный терминал.
Что касается атомной отрасли, то развиваются не только крупные мощные блоки, но и малая генерация, которая позволит обеспечивать энергоснабжение удаленных поселков, подчеркнул вице-премьер.