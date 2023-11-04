МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Россия планирует увеличить свою долю в мировом экспорте водорода до 20%, сообщил вице-премьер России Александр Новак. Новак поручил создать условия для продажи премиального топлива в России

"Сегодня по экспорту эта отрасль практически не развита, в основном водород потребляется внутри страны нефтеперерабатывающими и нефтегазохимическими предприятиями, но в будущем он будет использоваться всё больше и больше в транспортных средствах", — сказал Новак в своем выступлении на просветительском марафоне общества "Знание".

Также он рассказал и о других перспективных отраслях энергетики. По словам Новака, Россия на сегодня занимает 8% мирового производства СПГ, потребление сжиженного топлива в мире только растет, потому что каждая страна имеет возможность построить регазификационный терминал.

Что касается атомной отрасли, то развиваются не только крупные мощные блоки, но и малая генерация, которая позволит обеспечивать энергоснабжение удаленных поселков, подчеркнул вице-премьер.