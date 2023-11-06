МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Австрийские энергетические компании OMV и Wien Energie учредили совместное предприятие (СП) Deeep в сфере геотермальной энергетики для обеспечения энергоснабжения Вены, следует из пресс-релиза OMV. Индия построит крупнейший в мире центр возобновляемой энергии, пишут СМИ

"OMV и Wien Energie объединяют усилия с целью достижения перехода в теплоснабжении: в рамках совместного предприятия под названием Deeep две компании тесно сотрудничают, чтобы сделать глубинную геотермальную энергетику реальностью в районе Вены", — говорится в сообщении.

Отмечается, что компании намерены создать глубинные геотермальные установки мощностью до 200 МВт, которые позволят обеспечить 200 тысяч венских домохозяйств климатически нейтральным централизованным отоплением. Также планируется реализовать в Вене до семи геотермальных станций в рамках программы бурения.

Первым крупным проектом совместного предприятия OMV и Wien Energie станет геотермальная станция в районе Асперна (является частью Вены), мощность которой может достигнуть 20 МВт. Ввод станции в эксплуатацию намечен на 2027 год.

OMV – одна из крупнейших компаний в Австрии. Занимается разведкой и добычей углеводородов в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Wien Energie является крупнейшим региональным поставщиком энергии в Австрии. Компания является поставщиком примерно для двух миллионов человек и 230 тысяч коммерческих и промышленных объектов.