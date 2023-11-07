МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Странам Евросоюза, располагающим на своих АЭС реакторами российской разработки, следует сократить зависимость от России в их обслуживании, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. В США нашли в России очередную "угрозу"

"Мы наблюдаем ощутимые результаты в диверсификации поставок ядерного топлива для реакторов. Однако впереди еще много работы. Еврокомиссия в настоящее время оценивает другие формы зависимости (от России — ред.), связанные с запчастями, различными компонентами и услугами по техобслуживанию реакторов российской разработки. Очень важно оценить возможные последствия любых форм зависимости и оперативно их устранить", — заявила представитель Еврокомиссии, во время форума по атомной энергетике в Братиславе.

По словам Симсон, пяти операторам из Болгарии, Венгрии, Словакии, Финляндии и Чехии, которые эксплуатируют российские реакторы, удалось заключить контракты на поставку альтернативного ядерного топлива. В то же время, российская атомная отрасль продолжает развиваться, осваивая передовые технологии и продукты, чтобы не дать конкурентам получить преимущества в политизации мировой атомной отрасли.

Евросоюз уже давно призывает к введению ограничений против российской атомной отрасли, но не все европейские страны, использующие атомную энергетику, поддерживают подобные решения.