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АЭС "Пакш — 2" проработает до конца века, заявил Лихачев
Альтернативная энергетика
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АЭС в Венгрии будет работать до конца 21 века, заявил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "До конца столетия здесь будет работать атомная станция. До конца... ПРАЙМ, 14.11.2023
энергетика, альтернативная энергетика, новости, венгрия, алексей лихачев, аэс "пакш — 2"
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ПАКШ, 14 ноя — ПРАЙМ. АЭС в Венгрии будет работать до конца 21 века, заявил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"До конца столетия здесь будет работать атомная станция. До конца столетия и дальше мы будем улучшать технологии", — сказал Лихачев на пресс-конференции с главой венгерского МИД Петером Сийярто на территории АЭС.
Он отметил, что "Росатом" будет "предлагать венгерским партнерам участие во всех проектах, связанных с формированием атомной энергетики завтрашнего дня, с четвертым поколением атомных технологий, самых безопасных, самых экологичных в формате многократного рециклирования отработавшего ядерного топлива между тепловыми реакторами, реакторами ВВЭР и реакторами на быстрых нейтронах".
"Сегодня мир не сомневается в том, что завтрашний день атомной энергетики — это двухкомпонентная атомная энергетика с замкнутым топливным циклом. И водо-водяные реакторы — неотъемлемая, базовая часть этой конструкции", — добавил Лихачев.