МИНСК, 15 ноя — ПРАЙМ. Правительство Белоруссии своим постановлением утвердило акт приемки второго блока Белорусской АЭС, соответствующий документ опубликован на национальном правовом интернет-портале страны. "Не хотим отпускать". Лукашенко оценил комфортную работу с "Росатомом"

"Утвердить акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса блока АЭС, законченного строительством (объект строительства "Белорусская АЭС. Пусковой комплекс № 2")", — говорится в постановлении, подписанном 10 ноября премьер-министром республики Романом Головченко.

Белоруссия реализовывала в городе Островце Гродненской области проект по строительству атомной электростанции с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи МВт. Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Пресс-служба минэнерго сообщила 1 ноября 2023 года, что подписан акт приемки в промышленную эксплуатацию второго энергоблока. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев 3 ноября передал президенту Белоруссии символический паспорт Белорусской АЭС, который свидетельствует о готовности объекта.