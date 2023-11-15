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В Белоруссии утвердили акт приемки второго блока БелАЭС
Альтернативная энергетика
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Правительство Белоруссии своим постановлением утвердило акт приемки второго блока Белорусской АЭС, соответствующий документ опубликован на национальном правовом интернет-портале... ПРАЙМ, 15.11.2023
энергетика, альтернативная энергетика, новости, белоруссия, белаэс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МИНСК, 15 ноя — ПРАЙМ. Правительство Белоруссии своим постановлением утвердило акт приемки второго блока Белорусской АЭС, соответствующий документ опубликован на национальном правовом интернет-портале страны.
"Утвердить акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса блока АЭС, законченного строительством (объект строительства "Белорусская АЭС. Пусковой комплекс № 2")", — говорится в постановлении, подписанном 10 ноября премьер-министром республики Романом Головченко.
Белоруссия реализовывала в городе Островце Гродненской области проект по строительству атомной электростанции с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи МВт. Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Пресс-служба минэнерго сообщила 1 ноября 2023 года, что подписан акт приемки в промышленную эксплуатацию второго энергоблока. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев 3 ноября передал президенту Белоруссии символический паспорт Белорусской АЭС, который свидетельствует о готовности объекта.