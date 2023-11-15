БУДАПЕШТ, 15 ноя — ПРАЙМ. Срок работы четырех блоков АЭС "Пакш" может быть продлен до 2050-х годов, заявил РИА Новости руководитель кабинета генерального директора станции Пал Ковач. Венгрия и Россия подписали план работ по строительству АЭС "Пакш-2"

По его словам, изначально срок эксплуатации блоков был определен в 30 лет. Анализом возможности продления срока эксплуатации блоков начали заниматься в 1990-х годах, в результате чего было принято решение о начале работ по продлению эксплуатации на 20 лет.

"Все необходимые организационные, технические, лицензионные работы были успешно проведены и все четыре блока в период с 2012 по 2017 год получили разрешение еще на 20 лет работы. Благодаря тому, что, с одной стороны, при проектировании были заложены значительные коэффициенты запаса, а с другой стороны, тому, что во время эксплуатации оборудование получило меньше нагрузок — например, благодаря тому, что было меньше аварийных срабатываний, чем закладывалось в проекте, — эту программу удалось осуществить без значительных модификаций и замены оборудования", — сказал Ковач.

В настоящее время началась работа с целью продления срока службы блоков до середины 2050-х годов, сообщил он.

"Для этого надо проделать огромную работу, например, определить объем необходимых реконструкций. В ходе эксплуатации собрана обширная техническая информация о состоянии и характеристиках систем и компонентов атомной электростанции. На основании имеющихся результатов можно ожидать, что не будет необходимости менять наиболее важное с точки зрения ядерной безопасности оборудование, такое как реакторы и парогенераторы, и что возможность эксплуатации АЭС в течение 70 лет, скорее всего, будет подтверждена", — отметил собеседник агентства.

Ковач также сообщил, что на основании всей подготовительной работы решение о продлении срока службы блоков окончательно должно быть принято венгерским Национальным агентством по атомной энергии.

После запуска двух новых блоков АЭС "Пакш" Венгрия сможет прекратить импорт электроэнергии, возможно, даже начать ее экспорт в соседние страны, электросети с которыми уже синхронизированы, заявил Ковач.

По его словам, мощность четырех действующих блоков АЭС "Пакш" в Венгрии в настоящее время составляет 2000 мегаватт.

"Когда будут введены в эксплуатацию еще два блока по 1200 мегаватт, тогда импорт электроэнергии можно будет прекратить", — сказал Ковач, добавив, что со всеми семью соседними странами у Венгрии уже синхронизированы электросети.

Он также сообщил, что после 2025 года планируется остановить угольную электростанцию в Матре мощностью 600 мегаватт, поскольку "она устарела и сильно загрязняет окружающую среду".

Ковач также отметил, что Венгрия не обойдется без расширения АЭС, поскольку взяла на себя обязательства по декарбонизации, а единственный возможный вариант возобновляемой энергии — ядерная, поскольку ветряные и солнечные электростанции не смогут круглый год производить нужное для страны количество энергии.

Единственная страна, которая сейчас может осуществить рабочий проект по строительству АЭС — это Россия, об этом свидетельствует то, что все открытые за последние годы новые электростанции — в Египте, Бангладеш, Белоруссии и Турции — строились по проекту "Росатома", подчеркнул он.

В декабре 2022 года парламент Венгрии одобрил законопроект о продлении сроков эксплуатации четырех действующих энергоблоков АЭС "Пакш". Четыре блока мощностью 500 мегаватт были построены в период с 1982 по 1987 год, а 30-летний срок эксплуатации был продлен на 20 лет между 2012 и 2017 годами, поэтому в период с 2032 по 2037 год их пришлось бы отключить.

Продление срока эксплуатации действующих энергоблоков АЭС – общемировая практика. Сохранение существующего парка реакторных установок позволяет использовать имеющийся ресурс времени для подготовки к строительству и вводу в эксплуатацию новых мощностей.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков.

В конце августа 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков АЭС "Пакш-2". В мае нынешнего года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается в конце 2024 — начале 2025 года, ранее сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.

Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.