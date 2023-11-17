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Страны Латинской Америки заинтересовались технологиями "Росатома"
Альтернативная энергетика
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Страны Латинской Америки проявляют интерес к ядерным технологиям "Росатома" в сфере медицины и сельского хозяйства, сообщил журналистам президент "Росатом Латинская Америка" Иван... ПРАЙМ, 17.11.2023
энергетика, альтернативная энергетика, экономика, новости, россия, росатом, латамерика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 ноя — ПРАЙМ. Страны Латинской Америки проявляют интерес к ядерным технологиям "Росатома" в сфере медицины и сельского хозяйства, сообщил журналистам президент "Росатом Латинская Америка" Иван Дыбов.
"Страны Латинской Америки выражают интерес к ядерным технологиям в сфере медицины и сельского хозяйства в части возможностей по стерилизации продукции медицинского назначения, продления срока годности сельхозпродукции", — отметил он.
"В числе стран, которые проявляют интерес к таким технологиям, — Колумбия, Доминикана, Никарагуа", — добавил Дыбов.