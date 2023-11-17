БУЭНОС-АЙРЕС, 17 ноя — ПРАЙМ. Страны Латинской Америки проявляют интерес к ядерным технологиям "Росатома" в сфере медицины и сельского хозяйства, сообщил журналистам президент "Росатом Латинская Америка" Иван Дыбов. Росатом стал подрядчиком первой АЭС в Египте

"Страны Латинской Америки выражают интерес к ядерным технологиям в сфере медицины и сельского хозяйства в части возможностей по стерилизации продукции медицинского назначения, продления срока годности сельхозпродукции", — отметил он.

"В числе стран, которые проявляют интерес к таким технологиям, — Колумбия, Доминикана, Никарагуа", — добавил Дыбов.