МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Россия не намерена "стрелять себе в ногу" в вопросе возможного ограничения экспорта в США редкоземельных металлов и ядерного топлива, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Рябков оценил решение США ввести санкции против "Арктик СПГ — 2"

"Оснований действовать так, сообразуясь только с задачей сделать жест или продемонстрировать жесткость в отношении США, немало. Но надо смотреть на ситуацию в комплексе. Мы не должны "стрелять себе в ногу" и самим себе наносить экономический ущерб. В принципе на сегодня некий баланс в этой сфере оптимален. У нас есть другие способы, и они используются, в том числе асимметричные, для ответа американцам на их жесткую антироссийскую линию и ее многочисленные проявления", — сказал Рябков в интервью газете "Известия", отвечая на вопрос рассматривает ли РФ возможность ограничения экспорта в США этих категорий товаров.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что США продолжают покупать у России уран и другие критические материалы. В конце сентября в госкорпорации "Росатом" сообщали, что полностью исполняют перед зарубежными заказчиками принятые обязательства в рамках заключенных контрактов, комментируя сообщения СМИ о том, что РФ остановила поставки урана в США из портов Санкт-Петербурга из-за отсутствия страхового покрытия.