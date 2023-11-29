МИНСК, 29 ноя — ПРАЙМ. Первый энергоблок Белорусской АЭС будет включен в сеть во второй половине декабря, все работы идут по графику, заявил замглавы министерства энергетики республики Михаил Михадюк. Белоруссия нарастит объем экспорта в Россию

"Основные работы завершены, во второй половине декабря блок будет включен в сеть, все работы идут по графику", — приводит слова замминистра пресс-служба министерства энергетики Белоруссии.

Белоруссия реализовывала в городе Островце Гродненской области проект по строительству атомной электростанции с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи МВт. Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Пресс-служба минэнерго сообщила 1 ноября 2023 года, что подписан акт приемки в промышленную эксплуатацию второго энергоблока. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев 3 ноября передал президенту Белоруссии символический паспорт Белорусской АЭС, который свидетельствует о готовности объекта.