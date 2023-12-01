МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Финляндия с 4 декабря ограничит передвижение в порту Инкоо, где расположен терминал СПГ Excelerate Energy, сообщило ведомство. МИД Финляндии организовал онлайн-курсы по антироссийским санкциям

"Передвижение, доступ и пребывание на территории будут ограничены в соответствии с Законом о полиции. Указ с поправками вступит в силу 4 декабря 2023 года", — сказано в пресс-релизе.

МВД Финляндии вводит ограничения по просьбе оператора порта в целях обеспечения безопасности объекта.

Ранее, 8 октября был поврежден газопровод Balticconnector, который выходит из моря на территории Финляндии в порту Инкоо и соединен с терминалом СПГ. Финский оператор Gasgrid Finland сообщил о начале осмотра газопровода, а президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Петтери Орпо заявили, что повреждение Balticconnector не может быть вызвано естественными причинами. Центральная криминальная полиция Финляндии расследует повреждение как вандализм.