ДУБАЙ, 2 дек — ПРАЙМ. Германия планирует к 2030 году производить 80% электроэнергии из возобновляемых источников, а к 2045 году перестать использовать ископаемое топливо для отопления, чтобы прекратить вредные выбросы в атмосферу, сообщил на пресс-конференции на полях климатической конференции ООН (COP28) в Дубае канцлер ФРГ Олаф Шольц. Германия выделяет "Укрэнерго" 300 миллионов евро на ремонт

"Приняв несколько законов, мы способствовали тому, что распространение возобновляемых источников энергии сейчас происходит более быстрыми темпами, чем это было в течение многих лет. Мы хотим достичь 80% производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии к 2030 году, потому что будущее промышленное производство потребует больше электроэнергии, чем сегодня. Это очень амбициозная задача, но благодаря обретенной скорости эта цель вполне достижима", — отметил Шольц.

По его словам, это касается и многих других областей, начиная от производства стали, заканчивая производством аккумуляторов в Германии. "Мы можем и будем продолжать все это активно продвигать. У Германии есть четкое решение: мы хотим к 2045 году стать нейтральными по отношению к выбросам углекислого газа, что означает, что мы не будем использовать уголь, нефть или газ как топливо для отопления или в качестве рабочих материалов. Мы сделали все возможное, чтобы гарантировать достижение этого в техническом плане, чтобы наше процветание могло продолжать расти. В этом случае всегда ясно, что нам нужны промежуточные технологии, и газ, например, играет свою роль", — добавил канцлер ФРГ.

Как уточнил Шольц, электроэнергетическая система будущего в Германии помимо источников генерации, которые предоставляют ветер, солнце и вода, будет использовать электростанции, работающие на водороде.

"Мы продолжим придерживаться наших климатических целей. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить его реализацию. Германия вносит очень важный вклад как успешная индустриальная страна и как крупная успешная экономика в промышленном производстве. Вот почему речь идет о разработке технологий, которые можно будет использовать по всему миру для достижения желаемого процветания без ущерба для климата", — добавил он.

Германский канцлер подчеркнул, что в настоящее время речь идет о том, чтобы не расширять использование ископаемого топлива за пределы середины этого столетия".