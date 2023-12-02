ФРГ планирует к 2045 году перестать применять ископаемое топливо для отопления
ДУБАЙ, 2 дек — ПРАЙМ. Германия планирует к 2030 году производить 80% электроэнергии из возобновляемых источников, а к 2045 году перестать использовать ископаемое топливо для отопления, чтобы прекратить вредные выбросы в атмосферу, сообщил на пресс-конференции на полях климатической конференции ООН (COP28) в Дубае канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Приняв несколько законов, мы способствовали тому, что распространение возобновляемых источников энергии сейчас происходит более быстрыми темпами, чем это было в течение многих лет. Мы хотим достичь 80% производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии к 2030 году, потому что будущее промышленное производство потребует больше электроэнергии, чем сегодня. Это очень амбициозная задача, но благодаря обретенной скорости эта цель вполне достижима", — отметил Шольц.
По его словам, это касается и многих других областей, начиная от производства стали, заканчивая производством аккумуляторов в Германии. "Мы можем и будем продолжать все это активно продвигать. У Германии есть четкое решение: мы хотим к 2045 году стать нейтральными по отношению к выбросам углекислого газа, что означает, что мы не будем использовать уголь, нефть или газ как топливо для отопления или в качестве рабочих материалов. Мы сделали все возможное, чтобы гарантировать достижение этого в техническом плане, чтобы наше процветание могло продолжать расти. В этом случае всегда ясно, что нам нужны промежуточные технологии, и газ, например, играет свою роль", — добавил канцлер ФРГ.
Как уточнил Шольц, электроэнергетическая система будущего в Германии помимо источников генерации, которые предоставляют ветер, солнце и вода, будет использовать электростанции, работающие на водороде.
"Мы продолжим придерживаться наших климатических целей. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить его реализацию. Германия вносит очень важный вклад как успешная индустриальная страна и как крупная успешная экономика в промышленном производстве. Вот почему речь идет о разработке технологий, которые можно будет использовать по всему миру для достижения желаемого процветания без ущерба для климата", — добавил он.
Германский канцлер подчеркнул, что в настоящее время речь идет о том, чтобы не расширять использование ископаемого топлива за пределы середины этого столетия".
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