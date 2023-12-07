МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Специалисты российской атомной отрасли успешно провели первую так называемую контрольную сборку ядерного реактора первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции, это один из ключевых этапов в строительстве блока и его подготовке к пуску, сообщила госкорпорация "Росатом". "Росатом" и DP World создадут совместный логистический оператор

"Контрольная сборка реактора — один из ключевых этапов при сооружении энергоблока. До загрузки ядерного топлива сборка производится дважды. Вторая будет проведена непосредственно перед холодно-горячей обкаткой реакторной установки", — отметил первый заместитель генерального директора проектной компании "Аккую Нуклеар" — директор строящейся АЭС Сергей Буцких, слова которого приведены в сообщении.

Для проверки внутри корпуса реакторной установки разместили крупногабаритное оборудование: внутрикорпусную шахту — в ней будет находиться активная зона, где после пуска реактора будет происходить управляемая цепная ядерная реакция; выгородку, предназначенную для дистанцирования тепловыделяющих сборок и ограничения воздействия нейтронного излучения на корпус; блок защитных труб, фиксирующий тепловыделяющие сборки в проектном положении.

На заключительном этапе сборки специалисты смонтировали верхний блок с крышкой для уплотнения главного разъема реактора, а также для последующей установки систем управления и защиты, датчиков внутриреакторного контроля. Специалисты проверили на совместимость основные элементы реактора, а также подтвердили соответствие фактических размеров оборудования проектным требованиям.

Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 мегаватт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Пуск первого энергоблока намечен на 2024 год.

АЭС "Аккую" — первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй — владей — эксплуатируй". Стоимость проекта — порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.