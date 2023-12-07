МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Банк ВТБ и государственная корпорация "Росатом" подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в области строительства объектов атомной энергетики, сообщает ВТБ. "Росатом" и DP World создадут совместный логистический оператор

"Банк ВТБ и государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" на полях форума "Россия зовет!" подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в области строительства объектов атомной энергетики. Подписи под документом поставили заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко и заместитель генерального директора по экономике и финансам госкорпорации "Росатом" Илья Ребров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение предусматривает установление эффективного и взаимовыгодного партнерства в рамках развития энергетической инфраструктуры, в том числе за рубежом.

"Сотрудничество с госкорпорацией "Росатом" носит для банка ВТБ стратегический характер. Деятельность госкорпорации нацелена на обеспечение технологического суверенитета Российской Федерации, лидерства на глобальном энергетическом рынке. ВТБ как универсальный финансовый партнер оказывает поддержку в достижении компанией целей по созданию передовых объектов атомной энергетики, снабжающих частных потребителей и предприятия", — отметил Лукьяненко.

"Росатом" и ВТБ связаны долгой историей партнерства. Сотрудничество с ВТБ позволяет компании уверенно планировать и добиваться результатов в реализации самых сложных инновационных проектов. Благодаря поддержке банка, мы уже реализовали ряд успешных проектов по всему миру, способствующих развитию высокотехнологичных отраслей промышленности и укреплению статуса России как одного из лидеров на международном энергетическом рынке", — сказал Ребров.

Форум "Россия зовет!" проходит 7-8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.