ДОХА, 11 дек — ПРАЙМ. Проект итогового соглашения 28-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) призывает к "сокращению потребления и производства ископаемого топлива" на ближайшие 27 лет, при этом не содержит призыва к полному отказу от ископаемого топлива, свидетельствует текст документа, полученный РИА Новости от секретариата форума. Германия планирует к 2045 году перестать использовать ископаемое топливо

Согласно тексту проекта итогового соглашения, в нем содержится призыв к "сокращению потребления ископаемого топлива и одновременно его производства справедливым, упорядоченным и равноправным образом, таким образом, чтобы позволить достичь нулевого выброса углекислого газа (углеродной нейтральности) с настоящего момента до 2050 года, до или около этого срока на основе научных рекомендаций". Однако участники соглашения не включили в его итоговый текст фразу с призывом к "отказу от потребления или производства нефти, газа или угля, которые являются источниками парниковых газов".

Ряд стран и неправительственных экологических организаций оказались недовольны предложенным документом. Так, министр окружающей среды Самоа Седрик Шустер, нынешний президент Альянса островных государств, в понедельник назвал проект соглашения конференции ООН по климату (COP28) "совершенно недостаточным". "Наши голоса не услышаны, в то время как некоторые другие стороны, судя по всему, получили льготы, что подорвало прозрачность и инклюзивность процесса", — заявил Шустер журналистам.

В последние дни климатической конференции наблюдались широкие разногласия между ее участниками по поводу будущего ископаемого топлива после того, как Саудовская Аравия, Ирак и их союзники-экспортеры нефти не захотели включить в окончательное решение формулировку о сокращении или отказе от использования ископаемого топлива. Они столкнулись с давлением со стороны других стран, участвовавших в переговорах и требовавших положить конец эпохе ископаемого топлива, даже если график и темпы, связанные с этим, еще не определены.

Как передает иракское агентство Shafaq News, представитель Саудовской Аравии на заседании в воскресенье призвал 194 страны-участницы принять во внимание мнения и опасения Эр-Рияда, подчеркнув необходимость решения проблемы выбросов путем разработки технологических решений по улавливанию углерода. В свою очередь министр окружающей среды Ирака Джассем Абдель Азиз аль-Хаммади на том же заседании отметил, что "постепенное сокращение или постепенная ликвидация использования ископаемого топлива… вызовет потрясения в глобальной экономике и увеличит неравенство в мире".