МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Первый энергоблок АЭС "Аккую" в Турции получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщили в "Росатоме". "Росатом" спрогнозировал рекордный транзитный грузопоток через Севморпуть

"Первый энергоблок АЭС "Аккую" в Турции получил разрешение на ввод в эксплуатацию", — говорится в телеграм-канале госкорпорации.

По словам генерального директора "Аккую Нуклеар" Анастасии Зотеевой, это решение подтверждает, что специалисты выполнили все требования турецкого законодательства и международных стандартов сооружения АЭС и готовы двигаться дальше. "Мы выходим на новый, важный и ответственный этап в жизни проекта", — сказала Зотеева.

Как отметили в госкорпорации, следующий этапом запуска АЭС станет получение лицензии на эксплуатацию первого энергоблока, которая позволит приступить к загрузке ядерного топлива в реактор и начать предпусковые контрольные операции. Сейчас компания "Аккую Нуклеар" продолжает разработку технической документации для подачи заявки на лицензию.

Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 мегаватт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Пуск первого энергоблока намечен на 2024 год.

АЭС "Аккую" — первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй — владей — эксплуатируй". Стоимость проекта — порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике, заявляют в "Росатоме".

В сентябре глава "Росатома" Алексей Лихачев отмечал, что деньги из выручки от продажи электроэнергии с АЭС "Аккую" предложено направить на сооружение в Турции еще одной АЭС "Синоп". Россия, по его словам, переходит к обсуждению с Анкарой практических вопросов этого проекта.