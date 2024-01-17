МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Энергоблок с ядерным реактором на быстрых нейтронах БН-1200М, первый среди таких коммерческих установок, необходимых для развития отечественной атомной энергетики, намечено начать строить на Белоярской АЭС в 2027 году, сообщил директор этой атомной станции Иван Сидоров. Лихачев заявил об уверенности в безопасной эксплуатации ЗАЭС

"По дорожной карте планируется, что первый бетон в фундамент зальют в 2027 году", — сказал Сидоров в интервью корпоративной газете БАЭС "Быстрый нейтрон".

По его словам, работы по будущему энергоблоку №5 Белоярской АЭС с реактором БН-1200М идут по графику. "Площадка под новый блок уже определена, прошли общественные слушания по размещению. В соответствии с программой делаем инженерные изыскания, для них бурим скважины", — отметил директор станции.

Госкорпорация "Росатом" осваивает технологии для перехода к конкурентоспособной двухкомпонентной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). Речь о том, чтобы "сопрячь" эксплуатацию традиционных энергетических реакторов ВВЭР на тепловых нейтронах с реакторами на быстрых нейтронах.

Благодаря реакторам на быстрых нейтронах в ЗЯТЦ расширится воспроизводство ядерного "горючего", плутония, и существенно увеличится топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость добычи природного урана в больших объемах. Также появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) — самые опасные радионуклиды (так называемые минорные актиниды) планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах. Так можно будет, как образно говорят атомщики, "вынуть две ключевые занозы" нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и отложенной проблемой ОЯТ.

В настоящее время базовые технологии ЗЯТЦ в России отрабатываются при эксплуатации энергетического комплекса Белоярской АЭС (энергоблоки №№3 и 4 с "быстрыми" реакторами БН-600 и БН-800 с жидкометаллическим теплоносителем, натрием) в сочетании с существующими и создаваемыми производствами по изготовлению ядерного топлива, переработке отработавшего ядерного топлива и по обращению с ОЯТ и радиоактивными отходами.

Дальнейшим развитием технологии "быстрых" натриевых реакторов стала разработка в рамках отраслевого проекта "Прорыв" головного коммерческого энергоблока большой мощности в 1200 МВт. В 2016 году был завершен технический проект реакторной установки. Затем специалисты определили, как можно улучшить технико-экономические показатели нового энергоблока, и началась разработка проекта модернизированной реакторной установки БН-1200М, которая должна быть конкурентоспособной по сравнению с передовыми атомными энергоблоками большой мощности с реакторами на тепловых нейтронах, а также альтернативной генерацией. В 2018 году были утверждены технические задания на БН-1200М, затем велись научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в обоснование технических решений, безопасности, и конкурентоспособности нового энергоблока.

Строительство нового энергоблока Белоярской АЭС с реактором БН-1200М предусмотрено генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики в РФ до 2035 года.