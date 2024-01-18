МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Кандидат в президенты Финляндии Александр Стубб назвал ошибкой проект российско-финского консорциума Fennovoima по строительству в стране АЭС, который реализовывался, пока он занимал пост премьер-министра. Финляндия готова еще больше "отгородиться" от России

"Fennovoima был ошибкой, и я беру на себя личную ответственность за это", — заявил он в среду на предвыборных дебатах в эфире общественного вещателя Yle.

По данным последних опросов, экс-премьер Стубб и бывший глава МИД Пекка Хаависто остаются фаворитами президентской гонки. Выборы в Финляндии пройдут 28 января. Второй тур возможен 11 февраля. Досрочное голосование началось 17 января.

В начале мая 2022 года финская проектная компания Fennovoima, 34% в которой принадлежали госкорпорации "Росатом", сообщила, что расторгла контракт с российской атомной госкорпорацией на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии. Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт. Fennovoima выступала заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" являлась компания RAOS Project (входит в "Росатом"). RAOS Project сообщала, что считает расторжение контракта необоснованным.