2024-01-18T00:53:37+03:00
2024-01-18T00:53:37+03:00
2024-01-18T00:53:37+03:00
2024
https://1prime.ru/alternative/20240118/842825589.html
Кандидат в президенты Стубб назвал ошибкой российско-финский проект АЭС
Альтернативная энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Кандидат в президенты Финляндии Александр Стубб назвал ошибкой проект российско-финского консорциума Fennovoima по строительству в стране АЭС, который реализовывался, пока он... ПРАЙМ, 18.01.2024
энергетика, альтернативная энергетика, новости, финляндия, аэс, атомная энергетика, fennovoima, росатом
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/99/841259949.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/99/841259949.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83249/92/832499276.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83249/92/832499276.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83249/92/832499269.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83249/92/832499269.jpg
https://1prime.ru/society/20240117/842825201.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Кандидат в президенты Финляндии Александр Стубб назвал ошибкой проект российско-финского консорциума Fennovoima по строительству в стране АЭС, который реализовывался, пока он занимал пост премьер-министра.
"Fennovoima был ошибкой, и я беру на себя личную ответственность за это", — заявил он в среду на предвыборных дебатах в эфире общественного вещателя Yle.
По данным последних опросов, экс-премьер Стубб и бывший глава МИД Пекка Хаависто остаются фаворитами президентской гонки. Выборы в Финляндии пройдут 28 января. Второй тур возможен 11 февраля. Досрочное голосование началось 17 января.
В начале мая 2022 года финская проектная компания Fennovoima, 34% в которой принадлежали госкорпорации "Росатом", сообщила, что расторгла контракт с российской атомной госкорпорацией на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии. Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт. Fennovoima выступала заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" являлась компания RAOS Project (входит в "Росатом"). RAOS Project сообщала, что считает расторжение контракта необоснованным.