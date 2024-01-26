ООН, 26 янв — ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что говорить о стабилизации ситуации с Запорожской АЭС пока нельзя. Постпред Ульянов рассказал, для кого опасны мины по периметру ЗАЭС

"Я только что говорил членам совета, что в этой ситуации вы не можете сказать, что есть тенденция, что ситуация каким-то образом стабилизируется, что ситуация улучшается", — сказал он в ходе пресс-подхода на полях ООН.

"У вас может быть хорошая неделя, а потом, знаете ли, беспилотник нацеливается на станцию", — добавил Гросси.

По словам главы МАГАТЭ, в ходе его визита на АЭС пройдет очередная ротация персонала, а сам он пообщается с российским руководством станции.

Гросси сообщил, что в ближайшие десять дней планирует посетить Украину и Россию, в том числе Запорожье.

"Я возглавлю очередную ротацию, это будет 16-я ротация персонала", — сказал он.

При этом Гросси отметил, что "будет общаться с руководством, российским руководством станции".