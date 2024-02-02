ВАШИНГТОН, 2 фев — ПРАЙМ. США приступили к реализации новой стратегии по обогащению урана для оборонных нужд и гражданской энергетики, заявила глава Национального управления ядерной безопасности (NNSA) страны Джилл Хруби. СМИ раскрыли, как США справятся с зависимостью от России в атомной сфере

"Министерство энергетики разработало скоординированную стратегию по обогащению урана для гражданской ядерной энергетики и будущих оборонных нужд, которую мы начинаем реализовывать", — сообщила она, выступая на саммите по ядерному сдерживанию.

Как отметила Хруби, "учитывая глобальную динамику, становится ясно, что через несколько десятилетий необходимо будет возобновить производство высокообогащенного урана в США".

США в настоящее время самостоятельно не изготавливают высокообогащенный уран. Его производство для оружейных нужд прекратилось в 1964 году, а для реакторов морских судов — в 1992 году.

Ранее в январе глава американского управления по ядерной энергетике при министерстве энергетики США Кэтрин Хафф заявила, что США намерены совместно с союзниками добиться возможности производства низкообогащенного урана, который используется для топлива АЭС, чтобы освободиться от зависимости от российских поставок. По ее словам, США в сотрудничестве с Японией, Великобританией, Францией и Канадой намерены создать международную сеть поставок, чтобы освободиться от зависимости от России.

Сейчас в США доля атомной энергетики составляет 20%, самостоятельно обеспечить себя топливом США могут на 30%, на поставки топлива из России приходится около 20%.

В декабре 2023 года палата представителей США одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения, который будет действовать вплоть до 2040 года. Законопроект предполагает ограничение импорта низкообогащенного урана, произведенного в РФ или одним из зарегистрированных в России предприятий. Инициатива уполномочивает министра энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой минторга отменить данный запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет отвечать национальным интересам США.

По данным американского министерства энергетики, Россия поставляет обогащенный уран, используемый в качестве сырья для топлива, для более чем 90 коммерческих реакторов в США, что делает ее иностранным поставщиком номер один для Штатов.