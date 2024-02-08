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На АЭС "Цуруга" в Японии зафиксирован дым
Альтернативная энергетика
Новости
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На АЭС "Цуруга" в Японии утром в четверг зафиксировано появление дыма, сообщил телеканал NHK. Дым появился в районе турбинного отсека на первом энергоблоке. По данным полиции и... ПРАЙМ, 08.02.2024
энергетика, альтернативная энергетика, новости, япония, аэс
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ТОКИО, 8 фев — ПРАЙМ. На АЭС "Цуруга" в Японии утром в четверг зафиксировано появление дыма, сообщил телеканал NHK.
Дым появился в районе турбинного отсека на первом энергоблоке. По данным полиции и пожарной охраны, пострадавших нет.
На первом энергоблоке АЭС "Цуруга" с 2017 проводятся работы по демонтажу реактора.