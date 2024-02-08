ТОКИО, 8 фев — ПРАЙМ. На АЭС "Цуруга" в Японии утром в четверг зафиксировано появление дыма, сообщил телеканал NHK. На аварийной АЭС "Фукусима-1" произошла утечка с радионуклидами

Дым появился в районе турбинного отсека на первом энергоблоке. По данным полиции и пожарной охраны, пострадавших нет.

На первом энергоблоке АЭС "Цуруга" с 2017 проводятся работы по демонтажу реактора.