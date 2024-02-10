НЬЮ-ЙОРК, 10 фев — ПРАЙМ. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил в интервью РИА Новости, что генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев приедет в Венгрию в начале марта. Сийярто раскрыл, когда зальют первый бетон для новых блоков АЭС "Пакш"

"Он приедет в начале марта", — сказал Сийярто.

"Мы ежедневно работаем вместе с его командой. Строительство АЭС – это государственный стратегический вопрос, а также вопрос государственной безопасности Венгрии, потому что мы не можем исключить, что в будущем произойдет такой же энергетический кризис, какой происходит в последние пару лет. Так что мы понимаем, что безопасностью будут пользоваться те страны, которые способны производить энергию, которую они потребляют", — отметил он.

Он отметил, что с новой АЭС Венгрия сможет более чем вдвое усилить свою ядерную мощность.

"Мы сможем увеличить долю атомной энергии до 70%, если речь идет о производстве электроэнергии. Это дало бы нам большую гарантию безопасности в том, что касается безопасных поставок энергии", — указал он.

Ожидается, что глава "Росатома" оценит ход строительства блоков АЭС "Пакш" и необходимые для него разрешения венгерского регулятора.

Глава венгерского МИД сообщил, что строительство новых блоков идет "постепенно и без нарушений". По его словам, в конце 2023 года завершилось сооружение противофильтрационной завесы длиной 2,7 километра. Продолжаются также работы по укреплению грунта, до середины 2025 года необходимо установить 70 тысяч свай на разной глубине, к настоящему моменту установлены 3 тысячи свай, отметил Сийярто.

Как ранее отмечал министр, предположительно, в апреле начнется изготовление корпуса реактора, который относится к так называемым элементам длительного производства, "ловушка расплава" будет готова к апрелю или маю.

Он добавил, что венгерский регулятор уже выдал все необходимые разрешения для ведущихся строительных работ, а благодаря новой поправке к закону о ядерной безопасности, принятой парламентом Венгрии, процесс лицензирования стал проще, что способствует ускорению инвестиций.

Корпус реактора – основной незаменяемый элемент реакторной установки любого энергоблока АЭС. Корпус реактора должен обеспечивать надежную герметизацию активной зоны, где происходит управляемая цепная ядерная реакция, в течение всего периода эксплуатации. Поэтому к материалу корпуса предъявляются требования высокой коррозионной стойкости в водном теплоносителе, высокой радиационной стойкости и устойчивости к хрупкому разрушению. Материал корпуса должен иметь малую теплоемкость, большую теплопроводность и возможно низкий коэффициент термического расширения. Поэтому корпус реактора относится к высокотехнологичной продукции.

"Ловушка расплава", или устройство локализации расплава, представляет собой специальную систему защиты атомной электростанции. Разработанная российскими учеными ловушка может удерживать расплав ядерного топлива неограниченное количество времени, не давая радиоактивности выйти за пределы корпуса ловушки и попасть в окружающую среду.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков.

В конце августа 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков АЭС "Пакш-2". В мае нынешнего года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается в конце 2024–начале 2025 года, ранее сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.

Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.