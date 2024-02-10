МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Россия остается ведущим поставщиком обогащенного урана для атомных электростанций, что беспокоит ЕС и США, пишет Le Figaro. Россия вновь стала главным экспортером урана в США

Из-за опасений, что Москва может в любой момент прекратить поставки топлива для реакторов, западные страны наращивают инвестиции в собственные компании. Однако возобновление строительства атомных электростанций и разработки рудников привело к резкому росту спроса на уран, цена на него возросла выше 100 долларов.

Несмотря на достаточные мировые запасы урана, (по оценкам, сырья хватит до 2100 года), его разработку осуществляют всего несколько стран: на Казахстан, Канаду, Намибию и Австралию приходится до 80% всей добычи. По прогнозам, спрос на ядерное топливо значительно возрастет к 2040 год, что вынуждает операторов АЭС закреплять за собой поставки.

Ситуацию осложняет процесс обогащения урана: половина всех мировых мощностей для этого процесса находится в России, Москва поставляет до 20% обогащенного урана в США. Отмечается, что санкции не затронули эту сферу, однако западные страны опасаются прекращения поставок.

Страны Запада намерены подорвать лидерство России в этой сфере. США намерены с 2028 года заменить российский импорт топлива на собственные цепочки поставок готового ядерного топлива. В настоящее время Россия все еще остается главным источником урана для европейских реакторов.