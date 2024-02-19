МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Предприятия "Росатома" в 2023 году вернули в госбюджет налогов на более чем 400 миллиардов рублей, рассказал генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. 

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев

Лихачев назвал США примером неэффективности частной атомной энергетики

"Реализация проектов государственного значения не снимает с нас обязательств быть экономически эффективной организацией и создавать коммерчески привлекательные продукты, ведь это одно из условий нашего успешного продвижения, в том числе на международных рынках", — сказал Лихачев в интервью журналу "Эксперт".

По его словам, "в 2023 году субсидии федерального бюджета на наши программы, а это прежде всего участие в национальных проектах и реализация атомного нацпроекта "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии", составили 117 миллиардов рублей, а в виде налогов предприятия "Росатома" вернули в бюджет в три раза больше — 411,1 миллиардов рублей".

НЕЯДЕРНЫЕ БИЗНЕСЫ

Выручка "Росатома" по более чем 80 неядерным бизнес-направлениям в 2023 году превысила 1 триллион рублей, а портфель заказов по ним — 3 триллиона рублей, заявил Лихачев. 

Логотип Росатома

Лихачев рассказал о работе "Росатома" с зарубежными заказчиками

"Сейчас у госкорпорации сформирован диверсифицированный портфель из более чем 80 неатомных бизнесов. Выручка по ним в 2023 году превысила 1 триллион рублей, а портфель заказов — 3 триллиона рублей", — сказал он.

Опережающая динамика развития новых бизнесов позволяет назвать их одним из ключевых факторов роста "Росатома", отметил он.

"Атомная отрасль всегда опиралась на собственные разработки и компетенции, но в советское время они мало использовались в других секторах экономики. Теперь ситуация переменилась, и наши продукты широко востребованы для обеспечения технологического суверенитета страны. Мы предлагаем высокотехнологичные изделия, решения, услуги, многие из которых на данный момент уникальны не только в масштабах страны, но и мира. В каждый такой продукт закладываем экспортный потенциал", — пояснил Лихачев.

В качестве примера развития новых бизнесов Лихачев назвал работу цифрового блока "Росатома". "Блок создает собственные продукты, пользующиеся спросом на российском рынке. Например, платформы "Логос", САРУС, "Атом. РИТА", "Атом-Майнд", а также наши центры обработки данных", — сказал он.

"В 2023 году выручка цифрового направления за пределами отрасли составила более 40 миллиардов рублей. То есть по масштабу цифрового бизнеса мы уже уверенно входим в число крупнейших поставщиков ИТ-решений и сервисов. Наш основной ориентир — выполнение задачи по созданию новых высокотехнологичных направлений и укрепление российских компетенций в важных для развития страны сферах", — добавил Лихачев.