МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Предприятия "Росатома" в 2023 году вернули в госбюджет налогов на более чем 400 миллиардов рублей, рассказал генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. Лихачев назвал США примером неэффективности частной атомной энергетики

"Реализация проектов государственного значения не снимает с нас обязательств быть экономически эффективной организацией и создавать коммерчески привлекательные продукты, ведь это одно из условий нашего успешного продвижения, в том числе на международных рынках", — сказал Лихачев в интервью журналу "Эксперт".

По его словам, "в 2023 году субсидии федерального бюджета на наши программы, а это прежде всего участие в национальных проектах и реализация атомного нацпроекта "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии", составили 117 миллиардов рублей, а в виде налогов предприятия "Росатома" вернули в бюджет в три раза больше — 411,1 миллиардов рублей".

НЕЯДЕРНЫЕ БИЗНЕСЫ

Выручка "Росатома" по более чем 80 неядерным бизнес-направлениям в 2023 году превысила 1 триллион рублей, а портфель заказов по ним — 3 триллиона рублей, заявил Лихачев. Лихачев рассказал о работе "Росатома" с зарубежными заказчиками

"Сейчас у госкорпорации сформирован диверсифицированный портфель из более чем 80 неатомных бизнесов. Выручка по ним в 2023 году превысила 1 триллион рублей, а портфель заказов — 3 триллиона рублей", — сказал он.

Опережающая динамика развития новых бизнесов позволяет назвать их одним из ключевых факторов роста "Росатома", отметил он.

"Атомная отрасль всегда опиралась на собственные разработки и компетенции, но в советское время они мало использовались в других секторах экономики. Теперь ситуация переменилась, и наши продукты широко востребованы для обеспечения технологического суверенитета страны. Мы предлагаем высокотехнологичные изделия, решения, услуги, многие из которых на данный момент уникальны не только в масштабах страны, но и мира. В каждый такой продукт закладываем экспортный потенциал", — пояснил Лихачев.

В качестве примера развития новых бизнесов Лихачев назвал работу цифрового блока "Росатома". "Блок создает собственные продукты, пользующиеся спросом на российском рынке. Например, платформы "Логос", САРУС, "Атом. РИТА", "Атом-Майнд", а также наши центры обработки данных", — сказал он.

"В 2023 году выручка цифрового направления за пределами отрасли составила более 40 миллиардов рублей. То есть по масштабу цифрового бизнеса мы уже уверенно входим в число крупнейших поставщиков ИТ-решений и сервисов. Наш основной ориентир — выполнение задачи по созданию новых высокотехнологичных направлений и укрепление российских компетенций в важных для развития страны сферах", — добавил Лихачев.