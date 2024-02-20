МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Руководство болгарской АЭС "Козлодуй" планирует в мае остановить пятый энергоблок для ежегодного технического обслуживания и первой заправки ядерным топливом американской компании Westinghouse, сообщает газета "24 часа" со ссылкой на директора станции Валентина Николова. В США обнаружили еще одну фатальную зависимость от России

Как отмечает газета, ранее на АЭС "Козлодуй" использовалось исключительно российское топливо. Последняя заправка реактора №5 российским топливом была произведена в мае 2023 года в рамках 29-й заправочной кампании.

По словам директора, АЭС предоставила национальному Агентству по ядерному регулированию (АЯР) всю необходимую информацию по американским топливным кассетам. Ожидается, что топливо будет лицензировано к концу марта.

Если регулятор одобрит топливо Westinghouse, российские кассеты будут поэтапно заменены на американские в течение четырёх топливных циклов, отмечает издание.

По данным издания, власти Болгарии подписали контракты с Westinghouse на поставку топлива для пятого энергоблока и с французской компанией Framatom на поставку кассет для блока №6. Российское топливо для шестого блока доступно до 2029 года, сказал глава АЭС, слова которого приводит газета. "Мы ожидаем, что Framatom начнет производство до 2025 года, а первые кассеты для заправки будут поставлены в 2026 году", — добавил он.

Единственная болгарская АЭС "Козлодуй" была построена при активном участии СССР и введена в эксплуатацию в 1974 году. Она является одной из крупнейших в Восточной Европе, но в 2006 году Болгария в рамках выполнения требований о вступлении в Евросоюз была вынуждена закрыть первые четыре блока этой станции, на которых работали реакторы ВВЭР-440. Сейчас на станции работают построенные СССР пятый и шестой блоки с реакторами ВВЭР-1000 установленной электрической мощностью 1000 МВт каждый.