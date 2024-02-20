Болгарскую АЭС "Козлодуй" впервые заправят ядерным топливом не из России в мае
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Руководство болгарской АЭС "Козлодуй" планирует в мае остановить пятый энергоблок для ежегодного технического обслуживания и первой заправки ядерным топливом американской компании Westinghouse, сообщает газета "24 часа" со ссылкой на директора станции Валентина Николова.
Как отмечает газета, ранее на АЭС "Козлодуй" использовалось исключительно российское топливо. Последняя заправка реактора №5 российским топливом была произведена в мае 2023 года в рамках 29-й заправочной кампании.
По словам директора, АЭС предоставила национальному Агентству по ядерному регулированию (АЯР) всю необходимую информацию по американским топливным кассетам. Ожидается, что топливо будет лицензировано к концу марта.
Если регулятор одобрит топливо Westinghouse, российские кассеты будут поэтапно заменены на американские в течение четырёх топливных циклов, отмечает издание.
По данным издания, власти Болгарии подписали контракты с Westinghouse на поставку топлива для пятого энергоблока и с французской компанией Framatom на поставку кассет для блока №6. Российское топливо для шестого блока доступно до 2029 года, сказал глава АЭС, слова которого приводит газета. "Мы ожидаем, что Framatom начнет производство до 2025 года, а первые кассеты для заправки будут поставлены в 2026 году", — добавил он.
Единственная болгарская АЭС "Козлодуй" была построена при активном участии СССР и введена в эксплуатацию в 1974 году. Она является одной из крупнейших в Восточной Европе, но в 2006 году Болгария в рамках выполнения требований о вступлении в Евросоюз была вынуждена закрыть первые четыре блока этой станции, на которых работали реакторы ВВЭР-440. Сейчас на станции работают построенные СССР пятый и шестой блоки с реакторами ВВЭР-1000 установленной электрической мощностью 1000 МВт каждый.
https://1prime.ru/alternative/20240220/843122025.html