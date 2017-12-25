Вино готовится к подорожанию. Что придется пить россиянам

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Минсельхоз озвучил рамки минимальной розничной цены (МРЦ) на бутылку вина. По данным "Известий" со ссылкой на главу департамента пищевой и перерабатывающей промышленности ведомства Евгения Ахпашева, напиток должен стоить 180-190 рублей за бутылку объемом 0,75 литра. Речь идет о тихих винах - МРЦ на шампанское в размере 164 рубля за 0,75 литра уже введена с 25 июля этого года. МРЦ на водку составляет 205 рублей за бутылку 0,5 литра.

Таким образом, если идея Минсельхоза будет реализована, минимальная цена бутылки вина окажется ниже, чем водки. В министерстве пояснили, что слишком высокая МРЦ приведет к резкому росту рыночной цены за счет желания недобросовестных производителей больше заработать. Поэтому речь идет о сумме менее 200 рублей за бутылку. Ранее в министерстве говорили о 250 рублях за 0,75 литра вина, однако это не было принято. К весне 2018 года Минсельхоз окончательно сформирует свое предложение по этому вопросу, после чего направит его в адрес Минфина — минимальные цены на алкоголь устанавливаются этим ведомством.

НЕ ВИНО, А НАПИТОК

Минимальная розничная цена на вино нужна однозначно, но ее завышение и занижение несет деструктивное, негативное влияние на рынок – и на бизнес, и на потребителя, и на государство, считает директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. "Это непрофессионализм, неграмотность со стороны Минсельхоза – предлагаемая им цена завышена в 1,5 раза. 190 рублей за бутылку – правильная цена для самого дешевого, низкопробного импортного вина. Российское вино, изготовленное из отечественного винограда с соблюдением всех технических и технологических требований в России не должно стоить дороже 130 рублей за бутылку. Вся Европа пьет вина по 2-4 евро за бутылку, почему у нас они должны стоить дороже, если уровень дохода в 10 раз ниже?", - задает он вопрос.

По его мнению, завышение цены приведет к вымыванию настоящей винодельческой продукции. На данный момент в России 50% вина продаётся дешевле 190-200 рублей, и потребитель не поднимется из своей ценовой ниши. Те, кто пили вино по 120-130 рублей за бутылку, не будут платить 190, скорее, они перейдут на винные напитки. Но в них винограда в два раза меньше, чем в вине, как следствие, сократится потребность в сырье. "Но тогда зачем нам такое количество винограда, которое мы производим, зачем наращивать высадку виноградников. Давайте урезать эту программу", - рассуждает он.

Показателен пример с игристыми винами, на которые два года назад была установлена завышенная МРЦ. После этого их потребление резко сократилось в пользу винных газированных напитков, на которые перешла треть населения. Сейчас предлагают указывать на этикетке, что это не игристое, однако это вряд ли что-то изменит в предпочтениях потребителей, уверен Дробиз.

Если цель, которую ставит Минсельхоз – борьба с фальсификатом, то не нужно подменять понятия, рассуждает эксперт. Всего в РФ на текущий момент 70 заводов, которые производят винодельческую продукцию и порядка 200 тысяч торговых точек, которые ею торгуют. Роспотребнадзор должен заниматься контролем качества, в первую очередь, на предприятиях, а не пытаться переложить это на кошельки потребителей, заключил эксперт.

ПИТЬ НЕ ПЕРЕСТАНУТ

По мнению главного редактора портала Аlkohole.ru Михаила Смирнова, МРЦ придумана для того, чтобы каким-то образом ограничить потребителя и дать возможность заработать производителям. Однако обе эти цели вряд ли удастся реализовать. Приличное зарубежное вино стоит от 400 рублей за бутылку, отечественный продукт будет дешевле. Однако выиграет в основном торговля, поскольку она будет пытаться сбивать закупочные цены. В этой ситуации было бы более эффективно определить минимальную закупочную цену у производителя, а не цену на розницу, полагает он.

Что касается другой цели – сократить потребление алкоголя – то такими мерами не достичь, уверен эксперт. "Уже сейчас многие не покупают спиртное в магазинах, а пробавляются всевозможными подделками и суррогатами, которые можно купить во многих магазинах, торгующих без лицензии. На поддельный алкоголь приходится до 60% продаж. В случае удорожания легальных напитков эта доля еще сильнее увеличится, но пить народ не перестанет, что наглядно продемонстрировали антиалкогольные кампании в разных странах. Текущий уровень алкопотребления в РФ сложился уже давно и вряд ли изменится в обозримом будущем. Поэтому было бы логично повышать культуру употребления спиртных напитков, проводить разъяснительную работу, а не воевать с алкоголем запретами и высокими ценами, добавил Смирнов.