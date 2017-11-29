Сотовые операторы в ожидании 5G

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ, Татьяна Белякова. Крупнейшие российские сотовые операторы ждут в наступающем году внедрения стандарта мобильной связи пятого поколения (5G) и поддержки государства и обещают развивать IT-сервисы, основанные на big data, рассказали агентству "Прайм" топ-менеджеры компаний.

"В 2018 году мы ожидаем решения ключевых вопросов для стандартизации технологии 5G, которая является важной частью нашей стратегии", - сказал генеральный директор "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн") Шелль Мортен Йонсен.

Он напомнил, что в уходящем году компания совместно с партнерами уже провела тестирование работы LTE в нелицензируемом частотном спектре 5ГГц. "Основной фокус на ближайшее время – перевод существующих сетей на новую архитектуру, что позволит совершить плавный и экономически эффективный переход к технологии 5G", - отметил Йонсен.

Он заверил, что технически компания уже готова проводить тестирование 5G в перспективных диапазонах частот, на которые, как и другие операторы, "Вымпелком" уже подал заявки.

Впрочем, надежды операторов пока не оправдываются. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) 28 декабря не смогла принять решение о выделении частот в диапазонах 3,4-3,8 ГГц и 24,5-26,5 ГГц для тестирования 5G из-за отсутствия согласований от "Роскосмоса" и ФСО. Эти ведомства поясняли, что указанные диапазоны заняты другими системами, поэтому они не могут согласиться на их использования для 5G.

На сегодня частоты для тестирования 5G есть только у "Мегафона" MFON, который получил их в июле.

Гендиректор "Мегафона" Сергей Солдатенков сказал агентству "Прайм", что тесты компания планирует провести уже летом в ходе чемпионата мира по футболу. "Мы принимаем активное участие в развитии стандарта 5G. На чемпионате мира по футболу 2018 мы планируем развернуть первые тестовые зоны на выделенных для этого рабочих частотах", - сказал Солдатенков.

ДРУГИЕ ОЖИДАНИЯ

По словам Солдатенкова, в 2017 году "Мегафон", как и другие операторы, принимал активное участие в реализации цифровой повестки государства в рамках программы "Цифровая экономика". "В наступающем году мы планируем развернуть несколько пилотных зон в рамках этой программы в российских регионах", - сказал гендиректор "Мегафона".

Также, по его словам, оператор в будущем планирует проекты в области больших данных (big data), облачных сервисов и т.д. "Мы считаем, что будущее за большими данными, облачными сервисами, "умными" отраслями и городами, – и мы планируем реализовывать проекты в этих сферах", - сказал он.

Йонсен отметил, что сегодня рынок перестраивается от модели ценообразования, основанной на потреблении голосовых услуг, к модели увеличения потребления data-трафика, что будет приоритетом и в следующем году.

В МТС MTSS также видят будущее операторов в развитии IT-сервисов, включая облачные услуги, big data. "Мы уже предоставляем клиентам комплекс IT-решений – облачные услуги, решения на основе анализа big data, услуги системной интеграции, финансовые сервисы, мобильные приложения и прочие. Мы понимаем, что работая только на своем традиционном рынке сотовой связи, мы в будущем не сможем удовлетворять потребности своих же клиентов и, следовательно, наша компания будет стагнировать", - сказал вице-президент по маркетингу Вячеслав Николаев.

По его словам, компания видит возможность довести доходы от таких сервисов (то есть доходы, не связанные с продажей основных услуг связи и интернет-доступа), до 10% выручки уже в ближайшие годы, а в будущем они вполне способны составить и больше половины выручки.

ДИАЛОГ С ГОСУДАРСТВОМ

Глава "Мегафона" отметил, что все планы операторов требуют существенных инвестиций, поэтому им необходим диалог с государством и его поддержка.

"На отрасль в будущем году возложены значимые обременения: необходимость выполнять положения "пакета Яровой", затраты на которые мы оцениваем около 35-40 миллиардов рублей на 5 лет; повышение платы за частотный спектр (уже сейчас "Мегафон" тратит около 5 миллиардов рублей в год за использование частот); увеличение налогов на недвижимость; требование изменить роуминговые тарифы без изменения самих правил пропуска трафика", - перечислил Солдатенков.

"Для того чтобы отрасль продолжала динамично развиваться, нам необходим конструктивный диалог с государством и его поддержка", - подчеркнул он.