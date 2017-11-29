Сланцевая нефть может помочь России сохранить лидерство на нефтяном рынке

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Красноленинское месторождение располагается в Западной Сибири, однако оно сланцевое, и в этом похоже на многие месторождения в США.

Будущее российской нефтяной отрасли, возможно, связано с группой нефтеносных пород, известной как "баженовская свита" – в которой сосредоточены огромные запасы сланцевой нефти, крупнейшие в мире. Россия стала ведущим мировым производителем нефти, почти не прибегая к сланцевым ресурсам, разрабатывать которые нередко дорого и технически сложно, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

Пока масштабно сланцевая нефть добывается лишь в США, однако шаги к использованию потенциала таких месторождений делаются и в России.

За задачу по развитию сланцевой добычи берутся такие компании, как "Газпром нефть" SIBN, основным владельцем которой является государство. Это чисто российский подход, тогда как в США, в Техасе и Северной Дакоте, разработкой сланцевых залежей занимается множество независимых производителей.

"Баженовская свита – это крупный приз", – говорит Алексей Вашкевич, директор дирекции по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы "Газпром нефти".

Российское правительство предлагает налоговые скидки для добычи сланцевой нефти, стимулируя сотрудничество между компаниями и научно-исследовательскими институтами. Российские власти надеются, что разработка сланцевых залежей укрепит нефтяную отрасль страны.

Вашкевич, который ранее работал по сланцевому месторождению Баккен (Северная Дакота) в Hess Corp., замечает, что российская сланцевая отрасль будет развиваться совсем по другому пути, чем американская.

Огромные российские нефтяные компании пока были не очень склонны проводить столь рискованную, инновационную и оперативную политику в сфере добычи, которая помогла многим американским компаниям добиться успеха в сланцевой отрасли.

"Около 90% крупных (российских нефтяных компаний) придерживаются культуры секретности. Так исторически сложилось, что эти компании меняются медленнее", - отметил Вашкевич. Среди других препятствий можно выделить недостаточно развитый сектор нефтесервисных услуг и экстремальные погодные условия.

До средины 2020-х годов существенного наращивания добычи сланцевой нефти в России не ожидается. Представители отрасли и аналитики воздерживаются от прогнозирования уровня добычи, учитывая сложность и разнородность геологического строения баженовской свиты, а также другие риски.

"Я не думаю, что кто-то будет серьезно корректировать уровень добычи в 2020 году, надеясь на спасительную роль сланцевого сектора", - отметил Джеймс Хендерсон, сотрудник Оксфордского института энергетических исследований.

Однако масштаб баженовской свиты предоставляет России возможность сохранить статус крупнейшего в мире производителя нефти в ближайшие несколько десятилетий. Согласно данным Управления энергетической информации (EIA), в указанной группе нефтяных горных пород залегает столько же сланцевой нефти, сколько во всех известных сланцевых месторождениях США.

Разработка сланцевого сектора является важной задачей для амбициозного российского президента Владимира Путина, поскольку около одной трети федерального бюджета РФ складывается из доходов от продажи нефти и газа. За время 17-летнего правления Путина доходы от экспорта нефти позволили существенно увеличить внутренние расходы, что повысило популярность президента внутри страны и позволило ему укрепить свое влияние за рубежом.

Месторождения, считавшиеся крупнейшими во времена СССР, постепенно истощаются. К середине следующего десятилетия России потребуется расширить и обновить ресурсную базу, если она хочет поддерживать текущий уровень добычи, считают представители отрасли и аналитики.

Санкции США и ЕС, наложенные на Россию в связи с украинским конфликтом, ограничили доступ российских нефтяных компаний к технологиям, позволяющим осуществлять гидравлический разрыв пласта и горизонтальное бурение. Эти технологии позволяют добывать нефть из сланцевых пород. Однако даже если не брать во внимание санкции, то следует отметить, что мало какие страны, за исключением США и Канады, смогли успешно внедрить технологию гидроразрыва пласта. Зачастую это весьма дорогостоящая процедура, которая связана с риском и является успешной лишь в условиях ослабления регулирования отрасли. Китай, Польша и Румыния безуспешно пытались внедрить эту технологию. При этом в Германии и Франции она и вовсе запрещена из-за общественного беспокойства по поводу влияния гидроразрыва пласта на окружающую среду, особенно на чистоту питьевой воды.

До недавнего времени руководители российской нефтяной отрасли концентрировали внимание на новых проектах по разработке традиционных месторождений, а также на старых советских месторождениях, где им удалось добиться некоторого повышения добычи. В результате Россия оттеснила Саудовскую Аравию на второе место по добыче нефти в мире, достигнув в 2016 году постсоветского рекорда выше 11 млн баррелей. Повышение добычи на традиционных месторождениях будет оставаться важной частью стратегии по поддержанию отрасли.

“Газпром нефть”, четвертый по величине производитель нефти в России, наиболее активно старается воспроизвести "сланцевую революцию", произошедшую в США.

“Газпром нефть” модернизировала свой подход к сланцевой добыче. Ранее компания была сконцентрирована на партнерстве с Royal Dutch Shell, а теперь активно развивает новые технологии по извлечению нефти из баженовской свиты и, судя по всему, начнет полномасштабную добычу в начале следующего десятилетия.

“Газпром нефть” также сотрудничает с техническими университетами и нефтесервисными компаниями, пытаясь разработать методологию разработки сланцевых залежей. По словам Вашкевича, компания уже пробурила 18 из примерно 120 скважин, которые потребуются для поиска продуктивных пластовых зон с точки зрения темпов добычи и технологических затрат.

На кустовой площадке Красноленинского месторождения, дороги к которому во время дождей превращаются в грязь и замерзают зимой, несколько инженеров проверяют готовность к бурению среди леса, который кажется бескрайним. Большая работа была проделана в штаб-квартире компании в Санкт-Петербурге, где руководство пристально следит за процессом.

У российских нефтяных компаний есть преимущество, которым не обладают американские: баженовская свита расположена под уже существующими месторождениями, соответственно, большая часть инфраструктуры уже готова к использованию.

Первые результаты выглядят многообещающими, утверждают руководители. Так, “Газпром нефти” удалось достичь примерно половины от дневной нефтедобычи, которая необходима компании для промышленной эксплуатации.

Тем не менее, в “Газпром нефти” не ожидают бума добычи. По ее прогнозам, в 2025 году доля сланцевой нефти из баженовской свиты может составить лишь 2,5% от общего производства нефти и газа.

“Для этого потребуется немного больше времени, но мы достигнем цели, несмотря ни на что”, - сказал Вашкевич.

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