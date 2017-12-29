Китай стал вторым крупнейшим потребителем СПГ в мире и ждет поставки из РФ

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. В этом году Китай станет вторым крупнейшим импортером СНГ в мире, обогнав Южную Корею. По предварительным данным, поставки СПГ в Китай в 2017 г. могут превысить 38 млн т – рост по сравнению с прошлым годом более чем на 50%.

Южная Корея, где потребление СПГ также стабильно растет, в этом году импортирует 37 млн т этого вида топлива. Однако в следующем году спрос на СПГ в Китае будет расти более высокими темпами, чем в Корее и может достигнуть 50 млн т. Китай увеличил импорт СПГ в ноябре на 53%

Самым крупным потребителем СПГ в мире остается Япония, которая в этом году импортирует 83,5 млн т, что немногим превышает показатель 2016 г., когда объем поставок составил 83,34 млн т. На Японию, Китай и Южную Корею приходится около 60% мирового потребления СПГ.

По расчетам западных экспертов, к 2040 г. спрос на природный газ в Китае достигнет 600 млрд куб. м. Треть из этого объема будет поставляться из-за рубежа в виде СПГ и трубопроводного газа. В этом году потребление газа в стране превысит 230 млрд куб. м.

Однако прогнозы экспертов постоянно пересматриваются в сторону повышения в связи с политикой китайских властей, которая направлена на замещение угля чистыми источниками энергии, к которым относится природный газ.

Дефицит газа

Китай располагает значительными запасами газа и наращивает собственную добычу. Однако она не поспевает за стремительно растущим спросом.

С наступлением зимы северо-восточный Китай, включая столичный регион, начал испытывать острую нехватку природного газа. В соответствии с политикой китайских властей, направленной улучшение экологической обстановки в стране, в первом квартале 2017 г. все крупные промышленные объекты и электростанции в Пекине и его окрестностях были переведены с угля на природный газ – самый чистый вид ископаемого топлива. Более того, власти настойчиво переводят не только промышленные объекты, но и домохозяйства, где традиционно для отопления используется уголь.

Однако из-за холодной погоды, которая установилась на Северо-Востоке Китая уже в ноябре регион стал испытывать нехватку природного газа. Доя обеспечения возросшего спроса китайская CNOOC была вынуждена арендовать два СПГ-танкера, которые используются в качестве плавучих хранилищ. На Северо-Восток СПГ поставляется даже с терминалов, расположенных на юге Китая. Поставки осуществляются автомобильным транспортом, несмотря на высокие логистические издержки. Покупателем второй партии СПГ с проекта "Ямал СПГ" стала китайская CNPC

В этом году впервые импорт СПГ превысит поставки трубопроводного газа из-за рубежа. В ноябре Туркменистан – основной экспортер трубопроводного газа – поставил в Китай 2,2 млрд куб. м или 1,59 млн т по сравнению с 4,06 млн т СПГ.

США воспользовались моментом

Китайские компании закупают СПГ преимущественно на спотовом рынке, что взвинтило цены в Юго-Восточной Азии, которые превысили $11/млн BTU (≈$406/тыс. куб.) – в два раза больше, чем прошлым летом. Ведущие производители СПГ быстро отреагировали на изменение конъюнктуры, перенаправив в Китай экспортные потоки.

В четвертом квартале этого года в Китай направлялась четверть всех объемов СПГ, производимых в США. В ноябре поставки достигли 407,3 тыс. т – на 57% больше, чем месяцем ранее.

США стали третьим крупнейшим экспортером СПГ на китайский рынок после Австралии и Катара, которые поставили 1,47 млн т и 815,1 тыс. т соответственно.

Увеличение экспорта углеводородов в Китай является приоритетом американской администрации во главе с Дональдом Трампом. Энергоносители, прежде всего СПГ, были в центре внимания во время визита американского президента в Пекин в прошлом месяце, когда между США и Китаем были подписаны торговые соглашения на $250 млрд. В соответствии с достигнутыми договоренностями Cheniere Energy – единственный американский производитель СПГ – должен значительно увеличить поставки в адрес китайской CNPC. Кроме того, Sinopec – крупнейшая нефтехимическая компания Китая – примет участие в проекте Alaska Gasline Development, в рамках которого будет производится СПГ для экспорта на китайский рынок.

За счет увеличения поставок энергоносителей США надеются сократить отрицательное сальдо торгового баланса с Китаем.

Китай ждет российский газ

Российские компании пока остаются вне борьбы за рынок природного газа Китая. В настоящее время Россия располагает единственным заводом по производству СПГ мощностью 9,6 млн т. Завод мог бы экспортировать свою продукцию на перспективный рынок Китая. Однако только считанные партии СПГ реализуются в этой стране, поскольку вся продукция завода поставляется потребителям по долгосрочным контрактам, и объемы расписаны на многие годы вперед.

В начале декабря была запущена в эксплуатацию первая очередь завода, построенного в рамках проекта "Ямал СПГ", мощностью 5,5 млн т/г. Оператором проекта является российская компания "Новатэк", но CNPC и китайскому фонду Silk Road принадлежат значительные доли участия – 20% и 9,9% соответственно – поэтому изначально предполагалось, основным рынком сбыта для "Ямал СПГ" станет Китай. Но первые три танкерные партии СПГ будет поставлены не на Восток, а на Запад – потребителям на Северо-Западе Европы. По сообщениям участников рынка, это связано с крайне неблагоприятными погодными условиями и тяжелой ледовой обстановкой, что повышает риски срыва поставок. Кроме того, в декабре цены на СПГ в Европе существенно выросли, что улучшило экономические показатели экспорта СПГ с Ямала в западном направлении.

Вне сомнений российский СПГ доберется до китайского рынка, но ожидать это следует не раньше второго квартала следующего года.

Россия станет одним из лидеров по экспорту природного газа Китая только после запуска в эксплуатацию газопровода "Сила Сибири", строительство которого ведет "Газпром". По сообщениям компании, до конца 2017 г. будет построено 1308 км – две трети от общей протяженности газопровода. Глава "Газпрома" Алексей Миллер, заверил, что компания начнет поставки в Китай по "Силе Сибири" 20 декабря 2019 г, как и предусмотрено соглашением между российской компанией и CNPC. В соответствии этим соглашением объем составляет 38 млрд куб. м/г в течение 30 лет. Трубопроводный газ из России будет поставляться на Северо-Восток Китая и в Пекин, которые сейчас испытывают острую нехватку экологически чистого топлива.